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Gümüşhane'de AFAD Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

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Gümüşhane'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatında tüm ekiplerin hızlı müdahalesiyle, tatbikat amacına ulaştı. Tatbikata AFAD, 112 acil sağlık, polis, itfaiye, UMKE ve MEB AKUB ekipleri katıldı.

Gümüşhane'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatında tüm ekiplerin hızlı müdahalesiyle, tatbikat amacına ulaştı.

Afad tarafından hazırlanan senaryoya göre, Erzincan il merkezinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir binada göçük meydana geldi. 112 çağrı merkezine düşen ihbarın ardından hızlı şekilde hareket eden ekipler, 5 dakika içerisinde olay yerine intikal etti. Emniyet güçleri tarafından olay yeri güvenliği alınmasının ardından ilk olarak itfaiye ekipleri tarafından bina içerisindeki yangın söndürüldü daha sonra AFAD ekipleri tarafından arama ve kurtarma çalışması yapıldı. Göçük altında kalan 2 yaralı UMKE ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 112 acil sağlık, AFAD, polis, itfaiye, UMKE ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki arama kurtarma birimi olan MEB AKUB'un da katıldığı tatbikat ekiplerin hızlı müdahalesi ile başarıya ulaştı.

"Tatbikatlar sayesinde ekiplerimiz daha hızlı ve daha etkin hale geliyor"

Ekiplerin 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarın hemen ardından 5 dakika içerisinde olay yerine vararak büyük başarı gösterdiklerini söyleyen Gümüşhane AFAD Şube Müdür vekili Mümin Ceylan, "Bugün Erzincan merkezli 5.9 şiddetindeki depremin akabinde Çamlıca Mahallesi'nde bulunan tek katlı metruk bir binada göçük oluştu ve altında yaralılar olduğu belirlendi. 112 çağrı merkezinden alınan bilgi doğrultusunda buraya 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD, emniyet, UMKE ve MEB AKUB ekipleriyle geldik. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından AFAD ekipleri kazazedelerin yerini belirledi akabinde yine ekibimiz tarafından göçük oluşan binaya girildi. Daha sonra UMKE ekipleri tarafından yaralı vatandaşlarımızın hastaneye sevki sağlanmıştır. Bu tür tatbikatlar ekiplerimizin kaynaşmasını ve olay anında daha hızlı ve daha etkin müdahale etmeleri sağlanıyor. Tatbikat başarıya ulaştı 14.15'te ihbar geldi 14.20'de de ekiplerin hepsi olay yerine geldi" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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