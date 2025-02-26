Gümüşhane'de 51 personelle gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'de İçişleri Bakanlığı'nın 'Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi' kapsamında gerçeği aratmayan çığ tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yayınlanan 'Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi' kapsamında Gümüşhane Gözeler Yaylası'nda çığ tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı ve 2 gün süren tatbikatta ilk gün ekiplere çığda arama ve kurtarma eğitimi verilirken bugün de tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta hazırlanan senaryo gereği Gözeler Yaylası'nda ava çıkan 3 vatandaştan 2'sinin çığda kaldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler bölgede ilk olarak inceleme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme ve planlamanın ardından ekipler çığ altında kalan yaralı vatandaşları bulunduğu yerden çıkararak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

"Olaya kapsamlı ve adım adım müdahale ettiler"

Tatbikatı yakından inceleyen Gümüşhane Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, "UMKE, jandarma, AFAD ve itfaiye olmak üzere toplam 51 personel ve 9 araçla gelen ihbara acilen müdahale ettik. Senaryoya göre ava çıkan 3 avcıdan 2 kişi çığ altında kaldı. Çığ altında kalan 2 vatandaşımızı çıkararak hastaneye sevk ettik. Afet ve çığ önlemleri kapsamında çalışmalarımız devam etmekte her zaman afete hazırlıklıyız. Adına tatbikat dedik ama arkadaşlarımızla birlikte gerçeğe yakın bir simülasyon gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız olaya çok kapsamlı ve adım adım müdahale ettiler, gerçeği aratmayan bir kurtarma operasyonu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE