Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 101.yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtında gerçekleştirilen törende ilk olarak Vali Alper Tanrısever ve Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafına Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Jandarma Teğmen Seyid Ahmet Ertürk, 30 Ağustos 1922 tarihinin Türk Ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı kadınıyla, çocuğuyla, ordusuyla topyekün verdiği bir savaşın ve milletin ulusal benliğini kurtardığı Zafer Destanı'nın yazıldığı gün olduğunu söyledi.

Türk tarihinin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sağlamlaştıran büyük zaferin 101. yıldönümünü ilk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla kutladıklarını ifade eden Teğmen Ertürk, "30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşturmuştur. Bu zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri deha olarak kabul ettiği Ulu Önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer, aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir. Anadolu halkı tek bir yumruk olarak, diş ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içerisinde, büyük fedakarlıklarla verdiği kurtuluş savaşının en son safhası olan, başkomutanlık meydan muharebesini de kazanarak, kesin bir zafere ulaşmıştır. 'Ya istiklal, ya ölüm' parolası ile başlayan muharebede elde edilen bu büyük zaferin Türk'ün bağrına dayanan hançerin ulusça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilmesinin destanıdır" diye konuştu.

Bir öğrencinin "Bayrak" şiirini okuduğu programın ilk kısmı halk oyunları gösterisi ve anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Anıt önündeki etkinliğin ardından Vali Tanrısever ve Başkan Çimen Valilik makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Valilik fuaye alanında kabul töreni yapılması ve ardından şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle program son buldu. - GÜMÜŞHANE