Gümüşhane'de 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla &quot;Biz Büyük Bir Aileyiz&quot; yürüyüşü gerçekleştirildi. - Haberler

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Gümüşhane'de 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gümüşhane'de 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe, Gümüşhane Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, engelli vatandaşlar, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar katıldı. 15 Temmuz Zafer Meydanından başlayan ve Fatih Parkı önüne kadar süren yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde karanfil ve "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüşün ardından Fatih Parkı'nda günün anlam ve önemine dair basın açıklamasında bulunan Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak görevimiz; Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamaktır. Bu görevimizi yerine getirirken ana ilkemiz ise; Toplumun her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumuyla ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü kurum olabilmektir. Ailenin birliği ve bütünlüğü, hizmet verdiğimiz bireylerde ilk hedefimiz olup bu hedefi; Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üreterek, uygulamak ve izlemekle gerçekleştirmekteyiz. Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlığımız ve Valiliğimizin talimatları ve destekleri ile; Türkiye'nin geleceğe doğru olan tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştirerek, uygulamaktayız" dedi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gümüşhane, Engelli, Mayıs, Yerel, Haberler

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