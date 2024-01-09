Gümüşdere köyünde kar yağışı etkili oldu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini göstererek köyü beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, yollar ve arabalar yoğun kar yağışıyla kaplandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde kar yağışı etkisini gösterdi.
Akşam saatlerinde sulu olarak başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini göstererek Gümüşdere köyünü beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları, yollar ve arabalar üstü beyaz örtüyle kaplandı. - BİLECİK