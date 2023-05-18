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Gülümbe'de hububat hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı

Gülümbe'de hububat hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı

Yerel Haberler

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekim alanlarında hastalık ve zararlı denetimleri gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekim alanlarında hastalık ve zararlı denetimleri gerçekleştirildi.

Bilecik merkezde bulunan Gülümbe Köyünde 'Hububat Hastalık ve Zararlı ile Mücadelesi ve Hububat Yetiştiriciliği' konularında köy muhtarları ve çiftçilerin katılımları ile hububat ekili arazilerinde hastalık ve zararlı denetimleri gerçekleştirildi. Müdürlük yetkililerince, çiftçiler konu hakkında bilgilendirildi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

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