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Gülüç Belediyesi yardımları yola çıkarıyor

Yerel Haberler

Gülüç Belediyesi yardımları yola çıkarıyor

Zonguldak'ın Gülüç beldesinde yardım tırları yola çıkıyor.

Zonguldak'ın Gülüç beldesinde yardım tırları yola çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan deprem sonrası yaraları sarmak için Gülüç Belediyesi ve Gülüç halkı seferber olarak yardımlarını toplayıp yola çıkarmaya hazırlanıyor.

Gülüç belediyesi ve Gülüç halkı olarak elinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Gülüç halkına teşekkür etti. Başkan Demirtaş, "Son zamanda yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu bizim insanlık görevimiz yaşanan depremde hayatını kaybedenler var, yaralı kardeşlerimiz var, sokakta açıkta kalan insanlarımız var. Gülüç belediyesi ve Gülüç halkı olarak da birlik beraberlik zamanı dedik burada elimizden gelen polar, battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, biberon gibi malzemeleri toparlayıp Gülüç halkı ile el birliğiyle deprem deki kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla tırımızın birini yüklüyoruz, 1 saat sonrada ikinci tırımızı yükleyeceğiz. Ben Gülüç halkına duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Zonguldak valiliğimizin ve Kdz. Ereğli Kaymakamlılığının eşliğinde tırlarımızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere yola çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir Devlettir, güçlü bir Ülkedir bunun üstesinden el birliği ile kalkacağımıza canı gönülden inanıyorum. Allah tekrar böyle bir felaket yaşatmasın diyorum" dedi. - ZONGULDAK

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökhan Mustafa Demirtaş Zonguldak Allah Yerel Haberler

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