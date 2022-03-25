Gülüç Belediyesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından şehitler ve beldede hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş tarafından düzenlenen programa AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program da konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş bu vatan ve bayrak için canını veren şehitleri hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaklarını söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında " Gülüç Belediyesi olarak şehitlerimizi ve beldemizde rahmetli olanlar için Kur'an-ı Kerim okuma programı düzenledik. Bugüne kadar bu salonda eğlenceler yaptık ama dedik ki; bu üç aylarda ahirete göç edenlerimizi unutmayalım. Bugüne kadar unutmadık. Özellikle şehitlerimizi; bu vatan ve bu bayrak için canlarını feda edenleri unutmayacağız. Onların mekanları cennet olsun. Bizde onların arkalarından Kur'an-ı Kerim'i okumayı eksik etmeyeceğiz. Yarın bir gün bizde öbür tarafa gittiğimizde bizden sonraki nesilde Allah'ın izniyle onlarda bizlere Kur'an-ı Kerim'imizi okuturlar, duamızı yaparlar. Önümüzdeki günlerde Ramazan ayı münasebetiyle güzel bir başlangıç yapacağız. Oruçlarımızı tutacağız. Bu ayın önemi de kardeşliğin, birliğin, dirliğin olduğu önemli bir aydır. Ben inanıyorum ki bugün burada okuyacağımız Kur'an-ı Kerim, yapacağımız dualar üzerlerine kabul edilsin. Ramazan ayı içerisinde yapmış olacağımız hayırlar tutmuş olacağımız oruçlar ve komşusunu aç yatırmadan onlara yardım eden bir Türk milleti olarak da birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyorum. Burada sizlerle beraber okuyacağımız Kur'an-ı Kerim, yapmış olduğumuz dualar bu dünyadan öbür tarafa intikal edenlerin merhumelerin ve merhumların mekanları kabirleri nur içinde olsun." Dedi. Başkan Demirtaş'ın ardından Gülüç'teki camilerde görev yapan imam hatipler Kur'an-ı Kerim okuyup dualar yaptırdı. - ZONGULDAK