Gültekin Uysal: "Dünümüzü Çalanlara Yarınlarımızı Çaldırmayacağız"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye'de çarpık bir düzenle maalesef bir kamu kaynaklarıyla ahbap çavuş düzeni kroni kapitalizm diyebileceğimiz bir dağıtım mekanizmasıyla kravatlı bir soyguna muhatabız... Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırmayacağız" dedi.

NEDİM GÜLER

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, " Türkiye'de çarpık bir düzenle maalesef bir kamu kaynaklarıyla ahbap çavuş düzeni kroni kapitalizm diyebileceğimiz bir dağıtım mekanizmasıyla kravatlı bir soyguna muhatabız... Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırmayacağız" dedi.

Bazı açılışlara katılmak ve temaslarda bulunmak için Yalova'ya gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. İktidarın kendi hatalarını kapatmak için muhalefeti suçlamak gibi bir niyeti olduğunu söyleyen Uysal, "Önümüzde belki de Türk demokrasisinin en zor seçimi diyebileceğimiz bir sınavla karşı karşıyayız. Türkiye pek çok darbe, ara dönemler yaşamış ama her geçen gün rengi koyulaşan ve bir keyfi rejimle, adeta rehin alınma kastıyla, Türkiye Cumhuriyeti'ne devri sabık muamelesi uygulanmış ve milletin iradesi felç edilmiştir. Türkiye'de çarpık bir düzenle maalesef bir kamu kaynaklarıyla ahbap çavuş düzeni kroni kapitalizm diyebileceğimiz bir dağıtım mekanizmasıyla kravatlı bir soygunla muhatabız" dedi.

"MUHALEFET BİRARAYA GELEMEZ ALGISINI YIKTIK"

Uysal, iktidarın kendisini kurtarmak için ülkenin geleceğini ipotek altına aldığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağız. Türkiye demografik bir tehditle karşı karşıyadır. O açıdan değişen bir iradeyle beraber, Suriye meselesinden başlayarak milli güvenliğimize yönelik terör örgütlerinden ve bugün milli güvenliğimize bir başka tehdit sistematik haldeki yolsuzlukların bu ülkenin kaynaklarını emip geleceğini tehdit eder hale geldiğini ifade etmek isterim. O açıdan da zamanımızın çok kalmadığını, bu tarihi eşikte milletimizin beklentilerine karşılık gelecek bir programı, aklı, kadroyu hep beraber koyacağımızdan da eminim."

Gelecek pazar günü yapılacak 6'lı masa toplantısına da değinen Genel Başkan Uysal, "İktidarın bütün varlığını, nasıl olsa muhalefet çok parçalı, hiçbir şekilde bir araya gelemez varsayımını yerle bir etmiş irade ile büyüyerek bugünlere geldik ve umudu büyütmek bizim hepimizin en temel vazifesidir. Milletimizin umutlarının çalındığı noktada varlığı millete umut olmuş insanlar olarak bu umudu yerelden genele genelden yerele daha da büyümesi için önümüzdeki zamanı iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Gültekin Uysal, ayrıca Yalova merkezinde Cumhuriyet, İstanbul ve Fatih Caddeleri'nde vatandaşları selamladı.