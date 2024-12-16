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Güler Kasım'ın İyilik Köprüsü: Bilecik'ten Siirt'e Dayanışma

Güler Kasım'ın İyilik Köprüsü: Bilecik'ten Siirt'e Dayanışma
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Bilecik'te yaşayan Güler Kasım, ördüğü atkı, bere ve patikleri Siirt'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere ve askerlere gönderiyor. Bu anlamlı projeye Bilecik Valisi de destek veriyor.

Bilecik'e yaşayan Güler Kasım, ördüğü atkı, bere ve patik gibi ürünleri Siirt'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere ve vatani görevlerini icra eden askerlere gönderiyor.

Güler Kasım, geçtiğimiz yıl Bilecik ile Siirt arasında başlattığı iyilik köprüsünü devam ettiriyor. Bilecik merkeze bağlı Küplü Köyü'nde ikamet eden Güler Kasım, büyük bir özen ve sevgiyle ördüğü atkı, bere ve patik gibi ürünleri Siirt'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere ve vatani görevlerini icra eden askerlere gönderiyor.

Dayanışma ruhunu yaşatan önemli projenin mimarı Güler teyzeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den de büyük destek geldi.

Vali Şefik Aygöl, Güler Teyze'nin bu örnek davranışını memnuniyetle karşılarken, konuya dair duygularını paylaşmak üzere daha önce Bilecik Valisi görevinde bulunan şu anki Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki vali, böyle anlamlı projelerin toplumda sevgi, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladılar.

Vali Aygöl, Güler Kasım'ın bu çabasını takdir ederken, benzeri çalışmalara ilham kaynağı olmasını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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