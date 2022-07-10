Gülay Baltalık'ın acı günü Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'ın babası Bekir Baltalık hayatını kaybetti. Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'ın babası Bekir Baltalık hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeni ile Ankara'da tedavi gören Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'ın babası Bekir Baltalık hayatını kaybetti. Bekir Baltalık'ın cenazesi Kırşehir merkeze bağlı Karaboğaz köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toıprağa verildi. Cenaze namazına CHP Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu protokol üyeleri, Baltalık'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KIRŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Kırşehir Ankara Gülay Yerel Haberler

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