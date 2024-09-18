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Güder Mahallesi'nde Birlik ve Beraberlik Pikniği Yapıldı

Güder Mahallesi'nde Birlik ve Beraberlik Pikniği Yapıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Güder Mahallesi'nde düzenlenen piknikte mahalle sakinleri bir araya geldi. Mahalle sorunlarının konuşulduğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Güder Mahallesi'nde vatandaşlar birlik ve beraberlik pikniğinde buluştu.

Güder Mahallesi Muhtarı Şenol Aslan ve azalarıyla birlikte tertip ettikleri "Güder Mahallesi Piknik Buluşması", bütün mahalle sakinlerinin katılımıyla yapıldı. Yemek ve çay ikramından sonra Güder Mahallesi'nin sorunlarının konuşulduğu piknik buluşmasında tespitler yapılıp, önerilerde bulunuldu.

Güder Mahallesi Muhtarı Şenol Aslan, "Güder Mahallemizde yaşayan bütün komşularımıza teşekkür ediyorum. Davetimize katıldılar. Mahallemizin sorunlarını tespit etik, çözüm yollarını konuştuk. Birliğimiz daim olsun" dedi.

Pikniğe önceki dönem Güder Mahallesi Muhtarı Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, Esnaf Kefalet ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkan Vekili Aslan Yıldırım da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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