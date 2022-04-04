Gücüyener: "Avukatlık hak arayışının en önemli unsurudur" - Haberler

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Gücüyener: "Avukatlık hak arayışının en önemli unsurudur"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gücüyener:

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, avukatlığın önemine değinerek, "Avukatlık mesleği, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve hak arayışının en önemli unsurudur" dedi.

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, avukatlığın önemine değinerek, "Avukatlık mesleği, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve hak arayışının en önemli unsurudur" dedi.

Avukatlık mesleğinin, hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu kaydeden Gücüyener, "Avukatlık mesleği, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve hak arayışının en önemli unsurudur. Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulunması ve savunmanın imkanlarının güçlendirilmesinin ancak tüm paydaşların desteği ile mümkündür. Hukukun tüm paydaşlarının avukatlık mesleğinin önemine ilişkin hemfikir oldukları ölçüde hukuk devletine güven artacaktır. Avukatlık mesleğinin hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğu bilincinin başta tüm adalet camiası olmak üzere paylaşıldığı, mesleğin sorunlarının aynı zamanda adalete erişim sorunu temelinde değerlendirildiği bir bakış açısının kalıcı olması temennisi ile 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlarız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir, Adalet, Hukuk, Yerel, Haberler

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