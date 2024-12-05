GÜCSİYAD'a Yeni Başkan Yardımcısı Atandı

Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticiler Derneği'nin (GÜCSİYAD) yeni dönemde teşkilat yapılanmasında Genel Başkan Yardımcılığına Mervettin Tosunlu getirildi.

Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticiler Derneği (GÜCSİYAD), yeni dönemde teşkilat yapılanmasını güçlendirmeye yönelik önemli atama gerçekleştirdi. Daha önce derneğin bölge başkanlık görevini yürüten ve şimdi Türkiye Geneli Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Genel Başkan Yardımcılığı görevine, Mervettin Tosunlu getirildi.

Tosunlu, GÜCSİYAD çatısı altında iş dünyasını daha güçlü bir şekilde temsil etmek ve teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırmak için yoğun bir çalışma sürecine gireceklerini ifade ederek, kendisine bu görevi layık gören Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticiler Derneği (GÜCSİYAD) Genel Başkanı Turgay Erence'ye teşekkür etti. - DİYARBAKIR