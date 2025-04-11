Güçlü Çocuklar Projesi Kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Sona Erdi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli, Çaycuma Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinasyonunda ve Ummadığın Anda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle yürütülen "Güçlü Çocuklar, Güçlü Yarınlar, Güçlü Türkiye" projesi kapsamında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvaları, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

9-10 Nisan tarihlerinde gerçekleşen turnuvalarda, öğrenciler strateji, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini sergiledi.

İlkokul kategorisinde 24 okuldan 117 öğrenci; Küre, Pentago, Abluka, Motif ve Equilibrio gibi oyunlarda yarıştı. Ortaokul düzeyinde ise 86 öğrenci, Kulami, Pentago, Küre, Mangala ve Abluka oyunlarında kıyasıya mücadele etti.

Yarışmalar boyunca öğrencilerin sergilediği yüksek performans, izleyiciler ve danışman öğretmenler tarafından büyük takdir topladı.

Turnuva sonunda düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeleri takdim edildi. Etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi; aileler ve öğretmenler ise çocuklarının bu gelişim yolculuğuna tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, yaptığı açıklamada, "Bu tür projeler çocuklarımızın hem zihinsel gelişimine katkı sağlıyor hem de özgüvenlerini artırıyor. Tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum," dedi. - ZONGULDAK