GTB Başkanları'ndan 23 Nisan kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (Tbmm) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB başkanları yayımladıkları mesajla, Milli egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturan TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin üstün gayretleri ile kurulan TBMM'nin milli egemenliğin yegane sembolü olduğunu belirten GTB başkanları kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hediye ettiği bu bayramla ayrıca onlara duyduğu güven, inanç ve sevgisini de açıkça ortaya koymuştur. Bu bağlamda kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak bizlere düşen en büyük görev Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıyacak, daha müreffeh yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımızı ilim ışığında, vatanına, milletine bağlı, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak yetiştirmektir. Geçtiğimiz yıllarda pandemi tedbirleri dolayısıyla evlerimizde kutlamak zorunda kaldığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yine gerekli tedbirler elden bırakılmadan yurdumuzun dört bir köşesinde ilk günkü ruh ve heyecanla kutlayacağız. Küresel sağlık sorunlarının tamamen sona erdiği nice bayramlarımızı hep birlikte kutlama temennilerimizle, şanlı bayrağımızı ebediyen dalgalandıracak olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel