GTB başkanları Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

ÇANAKKALE (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

GTB Başkanları yayımladıkları mesajda, Çanakkale Zaferinin bundan 107 yıl önce tarih sayfasından silinmek istenen asil bir milletin istiklali uğruna yedi düvele karşı verdiği bir kahramanlık destanı olduğunu bildirdi.

Çanakkale Zaferinin, Cumhuriyete giden yolu aydınlattığı gibi yeryüzündeki tüm mazlum milletlere de kurtuluş yolunda umut ve ilham kaynağı oluşturduğunu kaydeden GTB Başkanları mesajda, " Çanakkale Zaferi, kahraman ecdadımızın türlü zorluklar ve yokluklar içerisinde yüksek bir irade ve sarsılmaz bir inançla tarihin altın sayfalarına nakşettiği bir yiğitlik destanıdır. Çanakkale'de vatan, millet ve bayrak uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı ecdadımız sadece dünya tarihinin seyrini değiştirmemiş aynı zamanda günümüz Türkiye'sinin kapılarını da bizlere sonsuza kadar açmıştır. En zor anlarda dahi inancını hiçbir zaman yitirmeyen, umutsuzluğa kapılmayan ve 'Çanakkale Geçilmez' diyerek güçlü iradesini haykıran şanlı ecdadımız elde edilen zaferle birlikte tarihe önemli bir de not düşmüştür. 'Yüreği vatan sevgisiyle atan bir ulusu hiçbir güç mağlup edemez.' Bizler millet olma bilinciyle, en güç şartlarda dahi 'Çanakkale Geçilmez' demesini bilen, mukaddesatına bağlı, sağlam bir bilincin ve ruhun mirasçılarıyız. Böylesi vatansever bir ruhun emanetçileri olarak bizlere düşen en büyük görev ecdadımızın bizlere bıraktığı bu emaneti millet olma şuurunu hiçbir zaman yitirmeden geleceğe onurla taşımaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle her taşının altında bir yiğitlik destanının yattığı Çanakkale Zaferinin 107'nci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel