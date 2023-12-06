GSO "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla, "İkiz Dönüşüm" (Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm) farkındalığı temasıyla düzenlenecek " Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 11 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Gaziantepli sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak adına düzenlenecek ödül törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Ceber, Gaziantep milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere il ve kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) yapılacak ödül töreni, saat 16.00'da kokteyl ile başlayacak ve saat 17.00'de ödül törenine geçilecek.

Törende, Cumhuriyetin 100. yılında 1923 veya öncesinde kurulan işletmeler ile İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer alan firmalara ödül verilecek.

Önceki yıllarda, "Verimlilik ve Yeşil Gelecek" temaları ile gerçekleştirilen ödül törenini bu yıl "İkiz Dönüşüm (Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm)" temasıyla yapacaklarını kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Törenimizde, Cumhuriyetimizin 100. yılında 1923 veya öncesinde kurulan işletmeler ile Gaziantep ve ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımıza ödül vereceğiz" dedi.

Ünverdi, Ödül Törenini bu yıl sanayide 'İkiz Dönüşüm' farkındalığı temasıyla gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Özellikle yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm noktasında farkındalık oluşturmayı, kent ve bölge sanayimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gaziantep'in Yıldızları Ödül Törenimizde ödül alacak, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan firmalarımızı şimdiden canı gönülden kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bu doğrultuda; il protokolümüzü, tüm firmalarımızı, iş dünyamızı, sanayicilerimizi, firmalarımızın değerli çalışanlarını ve kurum yetkililerini 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz Gaziantep'in Yıldızları Ödül Törenimize davet ediyoruz. Bu kentin özveriyle çalışan, üreten, ihracat yapan sanayicileri en büyük övgüyü hak ediyor. Gazi şehrin sanayicileri yaptıkları üretim, istihdam ve ihracatla hem kent hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Bu noktada da tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP