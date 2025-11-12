GSİM spor kampüslerine meyve ağacı dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çevre dostu' bir proje kapsamında, Palandöken Spor Kampüsü, Yakutiye Spor Kampüsü, Curling Salonu ve Yakutiye Spor Salonu çevresine 450 adet meyve fidanı dikildi.

Erzurum GSMİ Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkez ilçelerdeki spor kampüslerinin bahçelerine dikilen ayva, vişne, kiraz, şeftali, badem, kayısı ve ceviz fidanları sayesinde spor kampüsleri güzelleşecek hem meyve ve çiçek kokacak.

Çakmur genç ofisi ekibiyle fidan dikti

11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "11-11-2025 tarihinde Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde ETÜ Genç Ofisi ile birlikte fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca spor hizmetleri müdürlüğünün spor salonları ve buz salonlarının bahçelerine meyve ağacı diktiğine işaret eden Çakmur, "Spor tesislerimiz sadece antrenman yapılan alanlar değil, aynı zamanda çocuklarımızın doğayla iç içe olabileceği yaşam alanlarıdır. Bugün diktiğimiz her fidan, geleceğe bırakacağımız yeşil bir mirastır. Bu çalışmanın, hem sporcularımızın hem de Erzurum halkının çevreye duyarlılığını artıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Dönmez: Sporu doğa ile bütünleştireceğiz

Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ise, projenin sporun doğayla bütünleşmesi açısından anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her meyve ağacı, gelecekte tesislerimize gelen çocuklarımızın gölgesinde dinleneceği, meyvesini toplayacağı bir dost olacak. Bu çalışmayla hem çevremizi güzelleştiriyor hem de sporu tabiatla bütünleştiriyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği, sporcuların ve gençlerin, antrenörlerin ve tesislerin çalışanlarının katılımıyla coşkulu bir atmosferde tamamlandı. İl Müdürlüğü, önümüzdeki dönemde benzer doğa dostu projelerle çevre bilincini güçlendirmeyi hedefliyor. - ERZURUM