Haberler

GSİM spor kampüslerine meyve ağacı dikti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çevre dostu' bir proje kapsamında, Palandöken Spor Kampüsü, Yakutiye Spor Kampüsü, Curling Salonu ve Yakutiye Spor Salonu çevresine 450 adet meyve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çevre dostu' bir proje kapsamında, Palandöken Spor Kampüsü, Yakutiye Spor Kampüsü, Curling Salonu ve Yakutiye Spor Salonu çevresine 450 adet meyve fidanı dikildi.

Erzurum GSMİ Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkez ilçelerdeki spor kampüslerinin bahçelerine dikilen ayva, vişne, kiraz, şeftali, badem, kayısı ve ceviz fidanları sayesinde spor kampüsleri güzelleşecek hem meyve ve çiçek kokacak.

Çakmur genç ofisi ekibiyle fidan dikti

11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "11-11-2025 tarihinde Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde ETÜ Genç Ofisi ile birlikte fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca spor hizmetleri müdürlüğünün spor salonları ve buz salonlarının bahçelerine meyve ağacı diktiğine işaret eden Çakmur, "Spor tesislerimiz sadece antrenman yapılan alanlar değil, aynı zamanda çocuklarımızın doğayla iç içe olabileceği yaşam alanlarıdır. Bugün diktiğimiz her fidan, geleceğe bırakacağımız yeşil bir mirastır. Bu çalışmanın, hem sporcularımızın hem de Erzurum halkının çevreye duyarlılığını artıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Dönmez: Sporu doğa ile bütünleştireceğiz

Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ise, projenin sporun doğayla bütünleşmesi açısından anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her meyve ağacı, gelecekte tesislerimize gelen çocuklarımızın gölgesinde dinleneceği, meyvesini toplayacağı bir dost olacak. Bu çalışmayla hem çevremizi güzelleştiriyor hem de sporu tabiatla bütünleştiriyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği, sporcuların ve gençlerin, antrenörlerin ve tesislerin çalışanlarının katılımıyla coşkulu bir atmosferde tamamlandı. İl Müdürlüğü, önümüzdeki dönemde benzer doğa dostu projelerle çevre bilincini güçlendirmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Nilsu Berfin Aktaş'ın ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem

Ünlü ismin mekanda ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.