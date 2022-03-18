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GSB yurtlarında kandil programları gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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GSB yurtlarında kandil programları gerçekleştirildi

Aydın'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda Berat Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda Berat Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Ramazan Ayı'nın müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili dolayısıyla GSB yurtlarında bir dizi program düzenlendi. Sultanhisar Yurdu öğrencileri İlçe Müftüsü Yakup Şener'i makamında ziyaret ederek günün anlam ve önemine dair sohbet gerçekleştirdi. İl genelindeki tüm yurtlarda da kandil münasebetiyle öğrencilere ikramlarda bulunurken, çeşitli programlar düzenlendi. Karacasu Yurt Müdürlüğü'nde kalan erkek öğrenciler de Karacasu Çarşı Camii'indeki kandil programına katılarak cemaat ile birlikte namaz kılıp dua etti. - AYDIN

GSB yurtlarında kandil programları gerçekleştirildi

GSB yurtlarında kandil programları gerçekleştirildi

GSB yurtlarında kandil programları gerçekleştirildi

GSB yurtlarında kandil programları gerçekleştirildi

GSB yurtlarında kandil programları gerçekleştirildi

GSB yurtlarında kandil programları gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Berat Kandili, gençlik, kandil, Aydın, Yerel, Haberler

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