GSB Yurtları Yangın Mağdurlarına Hizmet Verecek

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlar için hizmet vereceğini duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, GSB yurtlarının yangından zarar gören illerdeki evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlara destek olacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarının yangından etkilenen vatandaşların için hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan Bak, orman yangınları sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her zaman, her şartta GSB hep yanında" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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