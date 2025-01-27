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Grand Kartal Otel'de Sprinkler Sistemi Eksikliği Yangın Faciasına Yol Açtı

Grand Kartal Otel'de Sprinkler Sistemi Eksikliği Yangın Faciasına Yol Açtı
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Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında sprinkler sisteminin bulunmaması büyük bir faciaya neden oldu. Yangın söndürme uzmanı Nizameddin Tav, otelde sistem bulunsaydı facianın boyutunun çok daha az olabileceğini ve bunun maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu açıkladı.

Grand Kartal Otel'de sprinkler sisteminin bulunmaması büyük bir faciaya yol açmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan yangın söndürme sistemleri uzmanı Nizameddin Tav, bu sistemi otele kurmanın yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağını belirterek, "Otelde sprinkler yangın sistemi çalışıyor olsaydı böyle bir acı yaşamamış olurduk" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını sonrası dikkatler yangın söndürme ekipmanları ve önleme yöntemlerine çevrildi. Yapılan denetimlerde, otelde spring yangın söndürme sistemi bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durumun facianın boyutunu artırdığı belirtilirken, yangın söndürme sistemleri satıcısı Nizameddin Tav, otelde sprinkler sistemi bulunsaydı yüzde 96 oranında başarı sağlanacağını ifade etti.

Tav, sistemi kurmanın yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Spring yangın sistemleri yaklaşık yüzde 96 oranında başarıya ulaşıyor. Otelde sprinkler yangın sistemi çalışıyor olsaydı böyle bir acı yaşamamış olurduk. Binanın yaşının hiçbir önemi yok. Sıfır binadan 50 yıllık binaya kadar uygulayabiliyoruz. Grand Kartal Otel'in sprinkler yangın sistemi için kaba maliyeti 2 milyon liraya çıkar ve bunu 1 ay sürede teslim edebiliriz"

"Oksijenle temasını kesmek gerekiyor"

Yangının, mutfak bölümünde kızgın yağdan çıktığına dair sorulara yanıt veren Tav, "Sıvı yangınları diye tabir ettiğimiz yangınlarda, yağ ve petrol yangınlarında kesinlikle su kullanılmaz. İlk önce ateşin oksijenle temasını kesmek gerekiyor. Yangının üstünü ıslak bir havluyla kapatsalar böyle bir şey yaşanmazdı" diye konuştu.

Yangın söndürme cihazlarının kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Tav, şu uyarıyı yaptı:

"Kaynağını ve markasını bilmediğiniz yangın söndürme cihazlarından kesinlikle uzak durunuz. İnternetten aldığınız ürünlerde garanti belgesi yok. Kesinlikle kaliteden şaşmayın" - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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