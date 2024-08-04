DNA testi için geldiği Türkiye'den Suriye'ye dönemeyen anne 1 yıl sonra çocuklarına kavuştu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Suriye Keskin Ubeyd, 1989 yılında Resulayn'da yaşayan akrabası İsmail Ubeyd ile evlenerek oraya yerleşti. Hem Türkiye hem de Suriye Cumhuriyeti vatandaşı olan Keskin, 3'ü kız, 4'ü de erkek olmak üzere 7 çocuk dünyaya getirdi. Resulayn'da yasadığı süre boyunca belli aralıklarla Türkiye'deki ailesi ve akrabalarının yanına ziyarete gelen Suriye Keskin Ubeyd, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra da defalarca Resulayn'a gidip geldi. En Son oğlu Halid Ubeyd'in Türkiye vatandaşlığı için mahkemenin talep ettiği DNA testi için gelen Suriye Keskin Ubeyd, oğlu Halid Ubeyd ile birlikte bir daha geri dönemedi. Her gün sınıra gidip Muhammed, Fatma, Semiye, Hasan, Nesrin ve Hüseyin isimli çocuklarına hasretini Resulayn'a bakarak gidermeye çalışan Suriye Keskin Ubeyd, sonunda çocuklarına kavuştu.

Yetkililer harekete geçti

Annenin her gün sınıra gidip gözyaşı döktüğü bilgisi alan yetkililer, kısa sürede harekete geçti. Özel izin çıkartılan kadın, Ceylanpınar'daki yakınlarıyla vedalaşarak çocuklarının yanına gitti. Ceylanpınar Gümrük Kapısından geçmeden önce kendisine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür eden Suriye Kesin Ubeyd, "Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye vatandaşıyım. Aslım Türk'tür, aşiretim de Türkiye'dedir. Çocuklarım Suriye'dedir diye ben gitmek istiyorum. Yaklaşık bir yıldan beri buradayız. Ben çocuklarımı çok özledim. Allah Cumhurbaşkanımızdan, valimizden razı olsun. Özlem bitti, Allah bin defa razı olsun. Çocuklarıma kavuşacağım, aileme kavuşacağım" diye konuştu.

Çocuklarına sarılıp özlem giderdi

Türkiye'deki yakınlarına sarılarak vedalaşan Suriye Keskin Ubeyd, sınır kapısından geçerek Resulayn'a gitti. Burada eşi tarafından karşılanan Ubeyd, araçla yaşadığı yere gitti. Çocuklarına ve torunlarına sarılarak özlem gideren Ubeyd ve yakınları defalarca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Kavuşmayı halay çekerek kutladılar

Suriye Keskin Ubeyd'in eve dönmesi akrabalarını da büyük sevince boğdu. Akşam saatlerinde kadının evinde toplanan yakınları, kavuşmalarını müzik eşliğinde halay çekerek kutladı. - ŞANLIURFA