Gözleri görmüyor ama kalbiyle görüyor, sesliyle büyülüyor

Doğuştan gelen nadir bir göz hastalığıyla görme engelli olan 13 yaşındaki Kadir Alp Şınaydar, müzikle hayata tutunuyor. Küçük yaşta halasının hediye ettiği orgla müziğe başlayan Kadir, sahip olduğu absolut kulak yeteneğiyle piyano çalıyor, şarkı söylüyor ve seslendirme alanında kendini geliştirmeyi hedefliyor.

Sivas'ta yaşayan 13 yaşındaki Kadir Alp Şınaydar, 3 çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya geldi. Henüz 8. sınıf öğrencisi olan Kadir, müzikle dolu bir hayat sürüyor. Müzik onun için sadece bir hobi değil, aynı zamanda yaşamın en güçlü ilham kaynağı. Doğuştan Leber Konjenital Amaurosis (LCA) adı verilen nadir bir retina hastalığıyla dünyaya gelen Kadir, doğuştan görme kaybı yaşadı. Şınaydar, kalıcı görme kaybına yol açan bu hastalığa rağmen hayata sımsıkı tutunmayı başardı. Müziğe ilgisi 4 yaşında başlayan Şınaydar, halasının kendisine hediye ettiği bir orgla müzik dünyasına adım attı ve kısa sürede notaları hissederek piyano çalmayı öğrendi.

"Küçüklüğümden beri şarkı söylemeyi çok seviyorum" diyen Kadir, aynı zamanda absolut kulak yeteneğine sahip. Bu özel yetenek ise duyduğu her sesi doğru nota olarak tanımlayabilmesini sağlıyor. Piyano çalmanın ve şarkı söylemenin yanı sıra seslendirme yapmayı çok seven Kadir, bu alanlarda kendini geliştirmek için büyük bir çaba harcıyor. En büyük destekçisi olan ailesi ile birlikte hayallerinin peşinden koşan Kadir, eleştirilere ve olumsuz yorumlara aldırmadan müziğe olan tutkusunu sürdürüyor. Kadir Şınaydar, en büyük hayallerinden birinin ise hayranı olduğu sanatçılar tanışmak olduğunu söyleyerek, müzik dünyasında kendine bir yer edinmek istediğini ifade etti.

"Başarılı olacağımı düşünüyorum"

Kadir Alp Şınaydar, durumundan dolayı olumsuz çok eleştiri aldığın ve bunlara aldırış etmediğini söyleyerek, "Piyano çalmayı ve şarkı söylemeyi seviyorum. Yaklaşık 4 yaşından beri müzikal sanatlarla ilgileniyorum. Küçüklüğümden beri şarkı söylemeyi seviyorum. Bende absolut kulak yeteneği var. Ayrıca seslendirme yapmayı seviyorum ve bu konuda da kendimi geliştirmek istiyorum. Ses konusunda, enstrüman konusunda ve her konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum, elimden geldiğince pratik yapıyorum. Seneye Güzel Sanatlar Lisesinde okumak istiyorum, en büyük hayalim bu. Uzun zamandır piyano çalıyorum. Halamların bana hediye ettiği bir orgla çalmaya başlamıştım. İleride başarılı bir hayatım olacağını düşünüyorum. Her türlü mesleği yapmak istiyorum, ses sanatçılığı, müzisyenlik, piyanistlik, kanuni ya da neyzen olmak istiyorum. Aynı zamanda hayranı olduğum sanatçılarla da tanışmak istiyorum. Beni gören herkes şaşırıyor. Ben yoluma bakmayı tercih ettim. Durumumdan dolayı çok fazla eleştiri ve kötü yorum aldım ama ben bu yolda ilerlemek istiyorum. Kendimi geliştirmek, insanlar tarafından sevilmek, benim de bir insan olduğumu anlamalarını istiyorum. Çoğu kişi görme engelli olduğumu görünce 'burada ne işi var' gibi düşüncelere kapılıyor. Hatta sesli düşünenleri bile duydum. Ben böyle düşünenlere şunu söylemek istiyorum, görme engelliler de işitme engelliler de konuşma engelliler de birer insandır. Bunu yok saymak yerine onlara destek olarak, onların yeteneklerini keşfederek desteğimizi gösterebilir ve iyi yorumlarda bulunarak gelişmelerine katkı sunabiliriz. Ben kendimle gurur duyuyorum. Eğer bu işle ilgilenen görme engelliler varsa onlara şunu söylemek istiyorum, asla kötü yorum ve eleştirilere aldırmayın. Eleştiriler sizin daha da geliştiğinizi gösterir. Kötü yorumlara hiçbir şekilde aldırmadan kendi yolunuzda ilerlerseniz bu sizin gelişmenize imkan sağlar" dedi.

"Doğuştan beri böyle"

Anne Fatma Şınaydar, oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Kadir doğduğundan beri böyle. Bir buçuk aylıkken fark ettik hastalığını. Leber konjenital, milyonda bir görülen bir hastalıkmış. O eksikliğini zekası ve müzik kulağıyla Mevlam tamamladı. Çocukluğundan beri şarkı söylemeyi çok seviyor. Konuşmaya başladığından beri hep şarkı söyler. Roman yazıyor, kendi kendine besteler yapıyor, hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Onun her kelimesinden, öğrendiği her şeyden gurur duyuyorum çünkü emeklerimizin karşılığını veriyor. Çok yetenekli, başarılı bir çocuk. Seslendirme sanatçısı olmak istiyor. Piyano çalmak, saz çalmak istiyor. Güzel sanatlarda ilerlemek istiyor" diye konuştu.

"Farklı bir yeteneği var"

Sivas İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Özcan, Kadir'in bir dinletisine katıldığını ve onda farklı bir yetenek fark ettiğini ifade ederek, "Dursun hocamızın, Kadir'in durumunu ve yeteneğini keşfedip benimle iletişim kurması vasıtasıyla Kadir'den haberdar oldum. Okulda bir dinletisine katıldım. Bir özel eğitim öğretmeni olarak baktığımda, müziğe karşı farklı bir yeteneğinin olduğunu gördüm. Kadir'i tanıdıkça mesleki anlamda da ileriye dönük olarak Güzel Sanatlar Lisesinde okumak ve bu alanda kendini geliştirmek gibi bir hayalinin olduğunu fark ettim. Bu şekilde de Milli Eğitim Müdürümüz Fatih Erdoğan'a bahsettim. Onun da talimatlarıyla Güzel Sanatlar Lisesi ile iletişimimizi sağladık ve açılacak olan kurslarda eğitim alarak bu okulda eğitim hayatına adım atması için hazırlık kurslarında ders almasına vesile olduk" şeklinde konuştu.

"Kadir'i keşfettik"

Rehber öğretmeni Dursun Balta ise "Kendisinin müzik yeteneğini keşfedince, Türk Müziği Konservatuvarında benim verdiğim formasyon derslerine Kadir'i de yanımda götürdüm. Hocalarımız Kadir'e yardımcı olup absolut kulak yeteneğinin olduğunu gördüler. Kadir orada 6 aylık bir eğitim aldıktan sonra hayal ettiği konseri verebildi. Hedefimiz, Kadir'in gelecek seneden itibaren müzik eğitimini profesyonel bir şekilde alması. Bizler okullarda rehber öğretmenler olarak çocuklarımızın ilgi, yetenek ve kabiliyetlerine göre hem onları keşfetmek hem de yönlendirmek üzerine görev yapıyoruz. Öğrencimizin yeteneğini keşfedip onu gerekli yerlere yönlendirerek görevimizi yerine getirmiş olduk" ifadelerine yer verdi. - SİVAS