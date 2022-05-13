Belediye güvenlik personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi - Haberler

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Belediye güvenlik personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Emrah Elmas - Yerel
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Belediye güvenlik personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildiBALIKESİR Edremit Belediyesi'nde görev yapan özel güvenlik personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi.

BALIKESİR (İHA) - Belediye güvenlik personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi

BALIKESİR Edremit Belediyesi'nde görev yapan özel güvenlik personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi.

Hizmet içi eğitim programlarıyla personeli sürekli daha donanımlı hale getirmeye çalışan Edremit Belediyesi, 2022 eğitim programında yer alan eğitimler dahilinde özel güvenlik personeline, "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen göz yaşartıcı gazın doğru tekniklerini kapsayan eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salon'unda ki eğitimde Emniyet yetkilileri tarafından yaşanabilecek olaylar ya da denetim görevi sırasında meydana gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği konusu ayrıntılı şekilde anlatıldı. Göz yaşartıcı gazın yasal dayanakları, kullanım şekli ve hangi hallerde kullanılabileceği konularının ele alındığı eğitimin ikinci bölümü ise Güreş Sahası'nda açık alanda uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitim sırasında güvenlik görevlileri de gazdan etkilenirken muhtemel durumlarda kullanmak zorunda olacakları gazın etkilerini de yaşayarak test etmiş oldu.

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İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Yerel

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Yerel, Haberler

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