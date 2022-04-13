Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu

Rus askerlerinin Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Ukrayna güçlerinin Gostomel şehrinde yaptığı aramalarda sivillere ait cesetler bulundu.

Rus askerlerinin Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Ukrayna güçlerinin Gostomel şehrinde yaptığı aramalarda sivillere ait cesetler bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında 48. güne girildi. Rus ordusunun Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından yapılan arama çalışmaları, saldırılar sırasında yaşanan katliamın boyutunu giderek arttırıyor. Bucha'da çok sayıda sivile ait cesede rastlanmasıyla dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelirken, Gostomel şehrinde de sivillere ait cansız bedenler bulundu. Bir evin önünde ve yol kenarında bulunan cesetler, ekiplerin yaptığı inceleme ve kayıt işlemlerinin ardından morglara götürüldü. Şehirde halen çok sayıda ceset bulunduğu belirtiliyor. - GOSTOMEL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title