Görme Engellilerden Anlamlı Bayrak Değişim Töreni

Manisa'da Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında görme Engelliler, Spil Dağı zirvesinde gerçekleştirilen Türk bayrağı değişim törenine katılarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi ile Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü öncülüğünde Spil Dağı Milli Parkı'na giden Manisa genelinden 110 görme engelli, "Cumhuriyet ve Engelsiz Zirve" temasıyla düzenlenen etkinlikte engelleri ortadan kaldırdı. Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü ev sahipliğinde, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen programda, görme engelliler doğa yürüyüşü, çevre temizliği ve piknik etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdi.

Zirvede görme engellilerden bayrak değişimi

Etkinlik kapsamında Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı ve görevliler rehberliğinde Turan Bayraktepe'ye çıkan katılımcılar, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirilen Türk bayrağı değişimine 4 görme engelli sporcu ile katıldı.

Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Arif Zengin, beraberlerinde getirdikleri Türk bayrağını Milli Park Müdürü Ernalçacı'ya teslim ederek, "Bayrak değiştirmeye Can Düzlük, Kerem Veliler, Ümit Özaki ve Recep Tayyip Gözcü ile babası Cemil Gözcü olmak üzere 4 tane genç görme engelli sporcumuzu da veriyoruz. Sizlerin refakatinde bayrağımızın değişim törenine katılacaklar. Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında böyle bir etkinlik oluyor. Burada Bayraktepe'de kalan diğer görme engelli arkadaşlarımızla çevre temizliği de gerçekleştirerek, hem çevre ile ilgili bir duyarlılık, Farkındalık etkinliği de gerçekleştireceğiz" dedi.

"Oğlumun bu duyguyu yaşamasını istedim"

Bayrak değişimine oğlu ile katılan Cemil Gözcü, "Oğlum Recep Tayyip'in bir gözü hiç görmüyor, diğeri de yüzde 10 civarında görüyor. Korktu ama 'korkma ben yanındayım' dedim. Dağcı arkadaşlarımızın yardımıyla güvenli şekilde zirveye ulaştık. Bu anı yaşamak bizim için çok özel oldu" diye konuştu.

Turan Bayraktepe'de gerçekleştirilen törende yeni Türk bayrağı göndere çekildikten sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Yılkı atlarını elleriyle beslediler

Etkinlik kapsamında Atalanı mevkiinde mangal keyfi yapan görme engelliler, yılkı atlarını elleriyle besleyerek unutulmaz anlar yaşadı. Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı ve Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Göktaş, "Yılkı atını beslemek harika bir duyguydu, bu anı hiç unutmayacağım" dedi.

"Etkinlik geleneksel hale gelecek"

Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Arif Zengin, "Bir hafta boyunca bu günü heyecanla bekledik. Bizlere destek veren Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü'ne ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı ise, "Her ziyaret anlamlıdır ama sizlerin ziyareti bizim için çok özel. Bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç da etkinliğin önümüzdeki yıl daha kapsamlı şekilde tekrarlanacağını belirterek, "Bu ilk buluşma olsun, seneye daha geniş katılımlı bir organizasyonla yeniden bir araya geleceğiz" dedi.

Etkinlik, müzik eşliğinde yapılan eğlenceler ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - MANİSA