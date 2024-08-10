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Görme engelliler trafik denetimine katıldı

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Kayseri'de trafik polisleri ile beraber trafik denetimine katılan görme engelli vatandaşlar, beyaz bastona dikkat çekti. Görme engelliler, sürücülere beyaz bastonun yol hakkını simgelediğini hatırlattı.

Kayseri'de trafik polisleri ile beraber trafik denetimine katılan görme engelli vatandaşlar, beyaz bastona dikkat çekti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlar trafik denetimine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda trafik polisleri tarafından durdurulan sürücülere, beyaz baston hakkında bilgiler veren görme engelli vatandaşlar, dikkat edilmesini istedi. Beyaz bastonların yaya yolunda geçiş üstünlüğü olduğunu belirten görme engelliler,sürücülerinde bu kurala uyması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Hasan Gencer; "Altı Nokta Körler Derneği ile birlikte Beyaz Bastonu Fark Et Etkinliği düzenliyoruz. Etkinliğimizde farkındalık oluşturmak amacıyla sürücülerimize çeşitli broşürler dağıtarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın kullandığı beyaz baston asfalta değdikten sonra yol hakkının olnlara ait olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu şekilde mahrumiyeti olan vatandaşlarımızın üzerinde sürücülerin daha da dikkat etmesi için vatandaşlarımızda bu olguyu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tür farkındalık amacıyla yaptığımız etkinlikler devam edecek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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