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Görme Engelliler Kamu Binalarındaki Erişilebilirliğin Özel Sektörde de Sağlanmasını İstiyor

Görme Engelliler Kamu Binalarındaki Erişilebilirliğin Özel Sektörde de Sağlanmasını İstiyor
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Osmaniye'de, kamu personeli olarak çalışan görece engelli bireyler, kamu binalarında yaşadıkları erişilebilirliğin aynı şekilde özel sektörde de sağlanması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Osmaniye'de kamu personeli olarak çalışan görme engelli bireyler kamu binalarında yaşadıkları erişe bilirliğin, özel sektörde çalışan engelli bireylere de sağlanması gerektiğini söyledi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan psikolog Sena Somuncu ve öğretmen Emrah Enkür, kamu binalarında yaşadıkları erişebilirliğin, özel sektörde çalışan engelli bireylerinde hakkı olduğunu bunun sağlanması için vatandaşların daha duyarlı adımlar atması gerektiğini söyledi. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde görme engelli ve engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklara değinen Somuncu ve Enkür sokaklarda sarı şerit rehber yolların geçmişe kıyasla nispeten arttığına fakat insanların bu yollara araç parkı ve eşyalar koyarak görme engelli bireylere güvenli yol olarak sunulan bu çalışmanın engel olmasına sebep olduğunu söyledi.

Devletimizin engelli bireyler için gösterdiği bu hassasiyeti özel şirketlerde çalışan engelli bireylerin içinde sağlamasını istediğini söyleyen psikolog Sena Somuncu, "Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde Haziran ayında beri görev yapmaktayım. Bu kurumda koruyucu aile bölümünde psikolog olarak görev yapıyorum. Kurumum engelli bireyler için her türlü erişebilirdik noktasında her şeye erişe bilirlik anlamında her türlü kolaylığı sağlanmakta. Bu desteği sağlamasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Devletimizin göstermiş olduğu bu hassasiyete başka özel şirketlerde çalışan görme engelli bireylerimiz için bu erişebildik hizmetini sağlamsını bekliyoruz" diye konuştu.

2015 yılında beri Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yapan Emrah Enkür, "İl Müdürlüğü'nde göreve başladığım günden beri erişe bilirlik konusunda ister fiziksel olsun ister dijital olsun yenilemeler ilerlemeler oluyor. Bu ilerlemenin özel firmalarda işletmelerde bizim bağımsız hareketimizi kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirmesini talep ediyoruz. Kamu binaları genel olarak ister görme engelliler olsun diğer engelli bireyler için şuan erişebilir düzeyde. Bu hassasiyetin özel işyerlerinde de olsun istiyoruz. İşyerlerinin dışında sokakta yürürken kaldırımlarda özellikle sarı bantların olduğu yerlerde park edilen araçlar oluyor esnafın kendi dükkanında bulunan malzemeyi koyduğu durumlar oluyor. Biz onları fark edemeyip çarpıyoruz onlara bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler osmaniye Eğitim Hukuk Yerel Yaşam Kamu

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