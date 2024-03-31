Görme Engelliler İçin Özel Pusula Kullanıldı

2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri için tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da görme engelli bireyler kendilerine özel geliştirilen pusula ile oyunu kullandı. Hendek ilçesinde ikamet eden görme engelli Yusuf Durdurmuş, "Görme engelli olarak, ikinci defa oyumu özgür bir şekilde kullandım. Tüm ülkede olduğu gibi görme engelli bireylerde özgür bir şekilde oylarını, kendi istekleri doğrultusunda kullanmaya başladı" dedi.

2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri için tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'da da vatandaşlar oy kullanacakların okulun önüne geldi. Bu çerçevede, Hendek ilçesinde ikamet eden 33 yaşındaki görme engelli Yusuf Durdurmuş, özel geliştirilen oy pusulası şablonu ile oyunu kullandı. Özel geliştirilen oy pusulası şablonu ile Puna Ortaköy Mahallesi Fatih İlkokul ve Ortaokulu 112 No'lu sandıkta oy kullandığını belirten görme engelli Yusuf Durdurmuş, "Görme engelli olarak, görme engelli şablonu ile ikinci defa oyumu özgür bir şekilde kullandım. Tüm ülkede olduğu gibi görme engelli bireylerde özgür bir şekilde oylarını, kendi istekleri doğrultusunda kullanmaya başladılar. Her engelli birey, sandığa giderek oyunu hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kullanabiliyor. İnşallah ilimiz, ilçemiz ve tüm diğer şehirler için hayırlısı kimse o başına gelsin diyorum. Engellileri düşünen ve engelliler ile alakalı proje yapan tüm adaylar bizim önceliğimizdir" dedi. - SAKARYA