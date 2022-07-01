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Görme Engelliler için akıllı baston ürettiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Görme Engelliler için akıllı baston ürettiler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksek Okulu Teknoloji Bölümü öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak akıllı baston geliştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksek Okulu Teknoloji Bölümü öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak akıllı baston geliştirdi.

Karadeniz Ereğli Meslek Yüksek Okulu Teknoloji Bölümü öğrencileri, Öğr. Gör. Dr. Semih Çakır'ın danışmanlığında geri dönüşüm malzemeleri kullanarak hafif ve kolay taşınabilir akıllı baston geliştirdi. Baston, üzerinde yer alan algılayıcı sayesinde 30-40 santimetre mesafeden engelleri algılıyor ve sesli uyarı ile kişiye bildiriyor.

Projenin görme engellilerin hareket kısıtlılığını ortadan kaldırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediğini söyleyen Çakır, Bilgisayar Teknolojileri 1. sınıf öğrencisi İrem Berrak Özkan ve ekibinin çevreci ve teknolojik akıllı baston projelerini başarıyla tamamladıklarını ifade etti ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencilerine, öğretim elemanı arkadaşlarına ve bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Erdoğdu'ya teşekkür etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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