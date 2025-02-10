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Görme Engelliler Erciyes'te Kayak Keyfi Yaşadı

Görme Engelliler Erciyes'te Kayak Keyfi Yaşadı
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Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde görme engelli 7 vatandaş, kayak eğitimi alarak bu sporu deneyimleme fırsatı buldu. Eğitmen Veysel Değirmenci, engellerin aşılabileceğini vurgulayarak bu deneyimin önemine dikkat çekti.

Kayseri'de görme engelli 7 vatandaş; Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptı. Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci; "Kendilerine bu eğitimi verdiğim için sevinçliyim. Hayatta hiçbir hiç bir zaman engelin olmadığını ifade ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi; görme engelli misafirlerini ağırladı. Görme engelli 7 vatandaş; Erciyes'in pistlerine çıkarak kayak eğitimi aldı. Kısa sürede kayak yapmayı öğrenen görme engelli vatandaşlar, imkan verildiğinde her şeyi yapabileceklerini söyledi. Kayak yapmayı öğrenen Mehmet Hüseyin Çelebi duygularını; "Bizler hayatın içinde olmalıyız diye düşünüyorum. Herkesin yapabildiği şeyleri gerekli şartlar sağlandığı taktirde bizler de yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu uygun şartları bize sağladığı için Veysel Hocama da çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım, mutlaka buraya gelmek isteyen arkadaşlarımıza önereceğiz" şeklinde ifade etti.

Göremeyen vatandaşlara kayak öğrettiği için çok mutlu olduğunu belirten Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci ise; "Görme engelli 7 kardeşimiz bize müracaat etti. Kendilerine bu eğitimi verdiğim için sevinçliyim. Hayatta hiçbir hiç bir zaman engelin olmadığını ifade ediyoruz. Kısa zamanda öğrendiler, gayet güzel kayıyorlar. Ben de çok mutluyum, kendileri de çok mutlular. Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum, görme engelli kardeşime kayak öğrettiğim için çok mutluyum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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