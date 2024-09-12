Samsun'un Bafra ilçesinde doğuştan görme engelli vatandaş, uzaktan kumandalı zil ile evini buluyor.

Bafra'da ikamet eden 48 yaşındaki görme engelli Seyfi Duru, yol çalışmaları nedeni ile sokakta bulunan işaretlerin kaybolması sonucu evini bulmakta zorlanmaya başladı. Kendisi gibi doğuştan görme engelli eşi ile birlikte yaşayan Duru, posta kutusuna koyduğu uzaktan kumandalı zil ile şimdi evini rahatlıkla buluyor. Yetkililere de seslenen Duru, bir an önce yollarının yapılarak tekrar işaretlenmesini istiyor.

"Evimize bulmamıza yarayan işaretler kayboldu, zil ile buluyoruz"

Evi bulmak için akıllarına zil koymak geldiğini ifade eden Seyfi Duru, "Yollar çalışmalardan dolayı sürekli kırıldı ama yapılmadı. O kadar şikayette bulunmamıza rağmen yine yapılmadı. Sonuçta evi bulamaz olduk. Koymuş olduğumuz işaretler kayboldu. Mecburen böyle bir çare buldum. Bunu ben kendi kafamdan tasarladım. Uzaktan bir kumanda alayım, nasıl olsa binamızın çoklu posta kutusu var. Kendi kutuma bunu koyayım, yaklaşınca kumandaya basar, zilin sesinden evin yolunu bulurum düşüncesi doğdu bende. Bu düşüncemi gerçekleştirdim, güzel de oldu. Mağduriyetimizin en kısa sürede giderilmesini istiyoruz" dedi. - SAMSUN