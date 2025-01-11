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Görme Engelli Satranç Tutkunları Hayata Tutunuyor

Görme Engelli Satranç Tutkunları Hayata Tutunuyor
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Elazığ'da yaşayan görme engelli satranç oyuncuları, özel Braille satranç takımlarıyla antrenman yaparak şampiyonluk hayali kuruyor. Hüsamettin, Okan ve Hasan, satrancın kendilerine sağladığı motivasyonla sosyal hayata aktif katıldıklarını ifade ediyorlar.

Elazığ'da yaşayan görme engelli satranç tutkunları, azimleri ve başarılarıyla engelleri aşarak hayata sıkı sıkıya tutunuyor. Özel olarak tasarlanan Braille satranç takımıyla şampiyonluk hedefleyen bu üç sporcu, karanlık dünyalarını satrançla aydınlatıyor.

Elazığ'da yaşayan ve görme engellerine rağmen hayata sıkı sıkıya tutunan üç satranç tutkunu, başarılarıyla çevrelerine ilham oluyor. Halk arasında 'tavuk karası' ya da 'gece körlüğü' olarak bilinen retinitis pigmentosa hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşayan 61 yaşındaki Hüsamettin Doğan ve 24 yaşındaki Okan Orman ile doğuştan görme engelli 19 yaşındaki Hasan Türkan, özel olarak tasarlanan Braille satranç takımı sayesinde antrenmanlarını sürdürüyor. En büyük hobileri olan satranç sayesinde sosyal hayata daha aktif kaldıklarını ifade eden üçlü, Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü çatısı altında buluşarak birbirlerine destek oluyor. Şampiyonluk hayaliyle çalıştıklarını dile getiren ekip, hem bireysel hem de takım turnuvalarında başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

"Satranç, ufkumu oldukça genişletti"

Satrancın hayatlarında büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Hüsamettin Doğan (61), "2002 yılına kadar İstanbul'da özel bir şirkette personel müdürü olarak çalıştım. Şu an da Elazığ'dayım. 2005 yılının sonunda emekli oldum. Satrançla yaklaşık olarak 3 yıl önce tanıştım. Satranç, ufkumu oldukça genişletti. Sabırlı, muhasebe, fedakarlık, strateji özelliklerimi fazlasıyla geliştirdi. Özellikle, satranca geç yaşlarda başladım. Çocuklara daha erken yaşta başlamalarını tavsiye ederim, ufukları genişler. Benim göz rahatsızlığım, halk arasında tavuk karası denilen türde bir hastalıktır. Bilimde, retinitis pigmentonsa olarak biliniyor. Ben, 2002 yılına kadar yüzde elli görüyordum. 2002'de yüzde on seviyesine düştü. Şu anda yüzde üçe düşmüş. Görme alanım da gittikçe daraldı. Ancak otuz dereceden görebiliyorum. Arkadaşlarla beraber satranç oynuyoruz. Haftada bir gün satranç kulübüne gidiyoruz. Orada antrenmanlarda bulunuyoruz. Yılda bir defa da Denizli'de Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasına katılmaya çalışıyoruz. Bazı turnuvalara iştirak ediyoruz. Engelsiz yaşama da gidiyoruz. Orada satranç oynuyoruz, hayatımız böyle devam ediyor" dedi.

"İnsanların kafasında bir farkındalık oluşturmamız lazım"

Doğuştan görme engelli Hasan, satrancın hem sosyal hem de zihinsel olarak kendisine katkı sağladığını dile getiren Hasan Türkan (19), "Spor bilimleri Fakültesi birinci sınıfa gidiyorum aynı zamanda antrenörlük eğitimi alıyorum. Elazığ'da yaşıyorum. Sol gözüm yüzde iki, sağ gözüm yüzde beş görüyor. Doğuştan beri böyle. Beyinle göz arasındaki sinirlerin zayıflığından kaynaklı bir hastalık. Satrancı çocukluğumdan beri oynuyorum. Düzenli olarak ise 1 yıl öncesine kadar oynamaya başladım. Hüsamettin ve Okan abimle beraber oynuyoruz, bayağı da iyiyiz. Bu sene görme engelliler satranç turnuvasına katılmayı düşünüyoruz. İnsanların kafasında bir farkındalık oluşturmamız lazım. Özellikle, Elazığ milletine aşılamak istiyoruz. Çünkü, biz çocuklarını görme engelli ortamlara göndermek istemeyen çok insan gördük. Görme engelli ailelerin, çocuklarını geliştirmeye odaklı faaliyetlerde bulunmaları lazım" şeklinde konuştu.

"Hastalığım ilerliyor, körlüğe kadar gitme ihtimali var"

Genç sporculardan Okan Orman ise bu süreçte birbirlerinden destek alarak güçlendiklerini ifade ederek, "Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü mezunuyum. Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübünde yöneticilik ve sporculuk yapıyorum. İlkokul birinci sınıftan itibaren miyop teşhisi konuldu. Beşinci sınıfa geçtiğimde ise, halk dilinde 'gece körlüğü' olarak bilinerek, tıp literatüründe ise retinitis pigmentosa olarak bilinir. Bu hastalıkla hayatımı devam ettiriyorum. Yaşım ilerledikçe, hastalığım da ilerliyor. Körlüğe kadar gitme ihtimali var. İlkokul birinci sınıftan itibaren satranç oynuyorum. Hastalığımın hissettirmesinden itibaren biraz ara verdim. Ondan sonra Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü ile tanıştım. Burada kendimi daha da satranca yönelttim, turnuvalara katıldım. 2020 senesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonada, C kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldum. Hedefim ise B kategorisinin de şampiyonu olarak A kategorisine yükselmek. Çalışmalarıma şu an ise Çaturanga Spor Kulübünde arkadaşlarımla birlikte ve Hüsamettin abi ve Hasan'la birlikte devam ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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