Görme Engelli Paul Goodwen, Fethiye'de Yamaç Paraşütü ile Uçtu

Görme Engelli Paul Goodwen, Fethiye'de Yamaç Paraşütü ile Uçtu
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47 yaşındaki görme engelli Paul Goodwen, Fethiye'de Babadağ'dan yamaç paraşütü ile uçtu. Uçuş sonrası özgür hissettiğini belirterek deneyimini paylaştı. Kızları da tandem uçuş yaparak bu anı paylaştı.

Fethiye'ye ilk kez gelen 47 yaşındaki görme engelli Paul Goodwen, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçtu. Yaklaşık 45 dakika süren uçuş sonrası Belcekız Plajı'na iniş yapan Goodwen, "Görmememe rağmen bu deneyimle kendimi özgür hissettim" dedi.

Fethiye'nin yamaç paraşütü merkezi haline gelen Babadağ, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Fethiye'ye ilk kez gelen 47 yaşındaki görme engelli Paul Goodwen, Ölüdeniz Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden deneyimli pilot Osman Nihat Cengiz ile birlikte yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşun ardından Belcekız Plajı'na güvenli bir şekilde iniş yapan Goodwen, gökyüzünde olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Uçuş sonrası duygularını paylaşan Goodwen, "Görmememe rağmen bu deneyimle kendimi özgür hissettim. İlk kez geldiğim Fethiye'ye hayran kaldım" diye konuştu. Goodwen'in kızları da Babadağ'dan tandem uçuş yaparak bu unutulmaz deneyimi paylaştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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