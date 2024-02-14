Görme engelli öğretmene doğum günü sürprizi

Konya'nın Karapınar ilçesinde görme engelli öğretmene meslektaşları doğrum günü sürprizi yaptı.

Karapınar Fevzi Paşa Ortaokulu öğretmenleri görme engelli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gazi Baştürk'e doğum günü sürprizi yaptı. Fevzipaşa Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yapan Gazi Baştürk, hem öğrencileri hem de mesai arkadaşları tarafından çok seviliyor. 14 yıllık öğretmen Gazi Baştürk'un 45'inci yaşı mesai arkadaşlarının doğum günü pastası ile kutlandı.

Görme engelli Gazi Baştürk, öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için azimle çalıştığını kaydederek, "Öğrencilerim, öğretmen arkadaşlarım beni boş bırakmıyor. Hepsini sesinden tanıyorum. Öğretmen arkadaşlarım her konuda yardımcı oluyorlar. Öğrencilerime kendi eğitim hayatımı anlatıyorum. Engelli olmak her yönü ile zor. Ancak bizlerde çok şeyin başarılabileceğini göstermiş olduk. 45. doğum günü münasebeti ile yapılan bu kutlama benim için unutulmayacak anılardan birisi. Öğretmen arkadaşlarıma ince düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gözlerim görmese de kalp gözümüz açık. Bana verdikleri değeri biliyorum. Benim için onlarda çok kıymetli. Severek yaptığım öğretmenlik mesleğimde yaşayabileceğim güzel bir gündü. Herkese teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarımın yanımda olduğunu bilmek beni fazlasıyla motive ediyor ve hayatımı anlamlı kılıyor" dedi.

Daha sonra Gazi Baştürk doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek 45. yaşını alkışlarla kutladı. - KONYA