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Görme Engelli Öğretmen Çiftten Fedakarca Hizmet

Görme Engelli Öğretmen Çiftten Fedakarca Hizmet
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Gaziantep'te doğuştan görme engelli Ayben ve Zeki Katırcı çifti, kendileri gibi görme engelli öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Eğitimin ışığında karşılaştıkları zorluklara rağmen öğrencilerine umut olmaya devam ediyorlar.

Gaziantep'te doğuştan görme engelli olan Ayben-Zeki Katırcı çifti, görev yaptıkları okulda kendileri gibi görme engelli olan öğrencileri hem geleceğe hazırlıyor hem de her zorluğu birlikte aşıyor.

Gaziantep'te bir dönem öğrenci oldukları GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan İngilizce öğretmeni Ayben Katırcı (50) ve özel eğitim öğretmeni Zeki Katırcı (48), 'gönül gözü' ile iletişim kurdukları kendileri gibi görme engelli olan öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlıyor. Karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen eğitimin ışığıyla kendileri gibi görme engelli olan öğrencilerini geleceğe hazırlayan Katırcı çifti, öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için büyük bir çaba gösteriyor.

Yaklaşık 23 yıldır kendileri gibi görme engelli olan öğrencilerini geleceğe hazırlamanın gururunu ve onurunu yaşayan Katırcı çifti, mesleklerine ve öğrencilerine olan sevgisiyle bir yandan mesleklerini en iyi şekilde yapmaya gayret ederken, diğer yandan da öğrencilerinin hayallerinin peşinden gitmesine yardımcı oluyorlar.

"Liseyi benim gibi görme engelli kişilerle okudum"

Yaşadığı zorluklara rağmen çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini yapmanın sevincini yaşadığını belirten Zeki Katırcı, "İlkokuldan mezun olduktan sonra görmemi daha fazla kaybetmeye başladım ve ailem beni Gaziantep'teki GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu'na kaydettiler. 1990'dan sonra ortaokulu, daha sonra liseyi benim gibi görme engelli kişilerle okudum. lisenin sonunda da üniversite sınavına girdim ve kazanıp üniversiteye başladım. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS sınavına girerek önce Mardin'de daha sonra da Gaziantep'teki GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapmaya başladım" dedi.

"Hem iş yerinde hem de evde yaşamımıza devam ediyoruz"

Kendisi gibi görme engelli olan eşi Ayben Katırcı ile 2000 yılında tanıştığını ve daha sonra evlendiğini belirten Zeki Katırcı, "Ayben hanım 2001 yılında GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu'nda göreve başladı. Ben de 2002'nin Şubat ayında GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu'nda göreve başladım. Daha sonra görüşmelerimiz devam edince evlenme kararı aldık ve evlendik. Yaklaşık 23 yıldan beri bir aradayız. Hem iş yerinde hem de evde yaşamımıza devam ediyoruz. Görme engelli öğrencilere hizmet etmek çok güzel. Biz de görme engelli olduğumuz için o çocukların bir yerlere gelmesi ve meslek sahibi olmaları için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Görme engelli çocuklara rol model oluyoruz"

Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini belirten Ayben Katırcı ise, "İngilizce küçüklüğümden beri çok sevdiğim bir alandır ve İngilizce öğretmenliğini de çok seviyorum. 2001 yılında GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu'nda göreve başladım. 23 yıldan beri İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Eşimle Adana'da tanıştık. Birbirimizi beğendikten sonra evlenmeye karar verdik. O günden beri beraberiz. 3 tane çocuğumuz var. İkiz kızlarımız ve bir tane oğlumuz var. Oğlum üniversiteyi bitirdi, kızlarım da şu anda lise öğrencisi ve aynı zamanda resim ve yüzme sporuyla ilgileniyorlar. Eşimle aynı okuldayız ve bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Görme engelli çocuklara rol model oluyoruz" diye konuştu.

Fedakarca görev yaptığı mesleğinde öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştığını belirten Ayben Katırcı, verdiği eğitimle kendisi gibi görme engelli öğrencilere umut olduğunu dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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