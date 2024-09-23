Görme engelli kardeşlerin Kur'an-ı Kerim aşkı imrendiriyor

Gaziantep'te doğuştan görme engelli 3 kız kardeşin Kur'an-ı Kerim aşkı ve en büyük hayalleri olan hafızlık eğitimi için gösterdikleri gayret takdir topluyor.

Doğuştan görme engelli olan Türkan (31), Sibel (30) ve Hamide (18) Akçin kardeşlerin tek istekleri ve hayalleri, hafız olabilmek ve kendileri gibi görme engelli hafızlar yetiştirmek.

Görme engelli Akçin kardeşler, bu hayallerini gerçekleştirmek için Gaziantep'te bir hafızlık kursunun açılmasını istiyor.

Şehitkamil ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan görme engelli olan Türkan, Sibel ve Hamide Akçin kardeşler, 8 yıl önce mahallelerinde Gaziantep İl Müftülüğü tarafından görme engelliler için açılan yaz Kur'an-ı Kerim kursuna katıldı.

Kursta braille alfabesiyle yazılan Kur'an-ı Kerim'i öğrenen Akçin kardeşler, gösterdikleri azim ve gayret ile kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim eğitimini başarıyla tamamladı.

Kur'an-ı Kerim kursunda tüm zorluklara rağmen en büyük hayalleri olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluk ve sevincini yaşayan Akçin kardeşler, şimdi ise hafız olmak istiyorlar.

Karanlık dünyalarını gönül gözüyle öğrendikleri Kur'an'ın nuruyla aydınlatan Akçin kardeşler, Kur'an-ı Kerim'le tanışmanın manevi hazzını yaşamakla birlikte, gönül gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor ve azimleriyle de herkese örnek oluyorlar.

Kardeşlerden Türkan Akçin, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin en büyük hayali olduğunu ve bu hayaline de kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Kur'an-ı Kerim'i kardeşimin yardımıyla evde tek başıma öğrendim"

Şimdiki hayalinin ise hafızlık olduğunu söyleyen Akçin, "Kur'an-ı Kerim ile 2016 yılında tanıştık. 2016 yılına kadar hiçbir zaman kabartma braille alfabesinin ne olduğunu bilmiyorduk. Mahallemizde bir hocamız bir aylığına bir kurs açtı, bize haftada üç gün Kur'an dersi verdi. Biz kursta harfleri öğrendik. Daha sonra kursumuz kapandı ama ben pes etmedim, evde de Kur'an-ı Kerim eğitimine devam ettim. kız kardeşim Hamide, GAP Görme Engelliler Ortaokulunda okuduğu için Kur'an-ı Kerim'i biliyordu. Bende Kur'an-ı Kerim'i kardeşimin yardımıyla evde tek başıma öğrendim " dedi.

"Kur'an okumayı bu kursta öğrendim"

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için bir engelin olmadığını ifade eden Sibel Akçin, "2016'da Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Daha sonra 2018'de tekrar okumaya devam ettim. 2016'da mahallemizde bir kurs açılmıştı. Kur'an okumayı bu kursta öğrendim. 2018'de bir kurs daha açıldı ve bu kursta kendimi biraz daha geliştirdim. Bu kursta kapandıktan sonra Kur'an-ı Kerim eğitimine evde devam ettim. İnsan bir şeyi isteyince hiçbir engel yok. Evet, bizim için biraz zor oldu. Çünkü daha önce biz hiç Kur'an-ı Kerim bilmiyorduk. 2016 yılında ilk kez Kur'an-ı Kerim okumaya başladık. Kur'an-ı Kerim'i ilk öğrendiğimde çok değişik duygulara sahiptim. Kur'an-ı Kerim'i okumak insana huzur ve mutluluk veriyor. Şu anda açık öğretimden liseyi okuyorum, hafızlık yapabilir miyim bilmiyorum ama hafız olmak isterdim" şeklinde konuştu.

Gözlerinin görmemesinin bir şeyleri başarabilmeye ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye engel olmadığını vurgulayan Hamide Akçin ise, "Allah'ın izniyle YKS sınavına hazırlanıyorum. Boş vakitlerimde Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışıyorum. 2016 da bir kurs açılmıştı ablamlarla beraber gitmiştim orada öğrendim Kuran okumayı, ondan sonra Rabbimizin kelamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve dinimizi tanımak güzel bir duygu olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i hayatımızı şekillendirebilmek için okuyorum. Görme engelliler için hafızlık kursunun açılmasını istiyorum. Hafız olmayı çok istiyorum. Hafız olmak hep hayalimde vardı. İnsan istedikten sonra gerçekten hiç bir şey için engel yoktur ve insanoğlu istediğinde her şeyi başarabilir. Yeter ki gerçekten 'ben bunu yapacağım' desin. Yapabilirim de değil, 'yapacağım' desin" ve başarır" diye konuştu. - GAZİANTEP