Görme Engelli İranlı Çift Sokak Müzisyenliği Yaparak Geçimini Sağlıyor

İran'dan gelen görme engelli çift sokak müzisyenliği yaparak geçimini sağlıyor

Görme engellerine rağmen enstrümanları ustalıkla çalan çift takdir topluyor

İranlı sokak müzisyeni Mahdi Saadet:

"Görme engelliler için müzik öğrenmek daha kolay"

"İnsan doğuştan görme engelli olduğu zaman bu duruma alışıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e İran'dan gelen doğuştan görme engelli çift geçimlerini sokak müzisyenliği ile sağlarken, kendileri gibi olan diğer vatandaşlara da çağrıda bulunarak evde kalmamalarını ve enstrüman öğrenmelerini tavsiye etti.

Küçük yaşlardan itibaren enstrüman öğrenmeye başlayan doğuştan görme engelli Mahdi Saadet ve Zeynep Salehi çifti, yaşadıkları bir takım sıkıntılar üzerine memleketleri olan İran'ı terk etti. Sokak müziği de yapamadıkları ülkelerinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye yerleşen çift, sanatlarını Eskişehir'de sürdürmeye karar verdi. Kentin merkezi noktalarında gitar ve melodika gibi enstrümanlar çalarak şarkı söyleyen görme engelli çift, vatandaşların hem takdirini hem de sevgisini kazandı. Gören bireylerin bile güçlükle öğrendiği enstrümanları büyük bir ustalıkla çalarak geçimlerini sağlayan İranlı çift, kendileri gibi olan diğer vatandaşlara da çağrıda bulundu. Müziğin kulağa bağlı olduğunu vurgulayan çift, görme engellilerin kendileri gibi bolca dışarıya çıkmalarını ve enstrüman öğrenmelerini önerdi.

"Görme engelliler için müzik öğrenmek daha kolay"

İranlı sokak müzisyeni Mahdi Saadet, "Ben müziği 10 yaşımdayken İran'da öğrenmeye başladım. İran'da sokak müziği yapamayız çünkü biraz sıkıntılı. Orada sadece müzik öğretmeniydim. Eşimle 15 yaşımdayken okulda tanıştık, sonradan Türkiye'ye geldik. Doğuştan görme engelliyiz, ancak zor olmadı. Bir insan doğuştan görme engelli olduğu zaman duruma alışıyor. Yaşamak da o kadar zor olmuyor. İnsanlar müziğimizi seviyorlar, bize destek oluyorlar. Görme engelliler için müzik öğrenmek daha kolay. Çünkü müzik duyuluyor. Yani kulağa bağlı. Onun için görme engellilere öğretmek için sıkıntı olmaz. Türkiye'de hiç öğrencim yok ama İran'da görme engelli çok öğrencim vardı. Görme engellilere bunu söyleyebilirim; dışarıya çıkın, evde kalmayın ve müzik falan öğrenin. Tek evde kalmakla yaşamak olmaz. Görme engelliler bazen korkup dışarıya çıkamıyorlar. Onun için söylüyorum; dışarıya çıkın, evde kalmayın" dedi.