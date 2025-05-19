Görme engelli depremzede genç 15 ayda hafız oldu

Gaziantep'te braille alfabesiyle hazırlanan materyallerle Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla ezberleyen ve 15 ayda hafızlık eğitimini tamamlayan görme engelli depremzede genç, karanlık dünyasını Kur'an-ı Kerim'i ile aydınlattı.

Gaziantep İl Müftülüğü öncülüğünde Şahinbey İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda görme engelli öğrenciler için açılan kursta kendisi gibi görme engelli olan 5 arkadaşı ile birlikte Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla ezberleyerek hafızlık eğitimi alan 15 yaşındaki Yusuf Kukur, hafız olmak için büyük bir gayret gösterdi. Boyacı Mahmut Ziylan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Kukur, okul eğitimi ile birlikte hafızlık eğitimi için de haftanın 6 günü 5 saat "Hafızlık Temel Öğretim Programı" eğitimine katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görme engellilere yönelik özel hazırlanan Braille alfabeli (kabartma yazılı) Kur'an-ı Kerim'i dokunarak gönül gözüyle okuyan ve ezberleyen Kukur, azim ve gayreti ile herkese örnek oldu.

15 ayda hafızlık hayalini gerçekleştirdi

Ailesinin adeta üzerine titrediği Kukur, okuldaki başarısını hafızlıkla taçlandırmak için örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini bir arada aldı. Okulda derslerindeki başarısıyla dikkat çeken Kukur, Braille alfabesiyle öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i başta annesi olmak üzere öğretmenleri ve kurstaki hocalarının desteğiyle 15 ayda ezberleyerek hafızlık hayalini gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve ezberlemek hiçbir "engel" tanımayan Kukur, 15 ay önce başladığı ve büyük bir azim göstererek tüm zorluğa rağmen hafız olmayı başardı. Kahramanmaraşlı olan Kukur, azmiyle hiçbir engelin başarının önüne geçmeyeceğini gösterdi.

Depremde evleri yıkılmasına rağmen eğitimine ara vermedi

2023'ün Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılmasına rağmen eğitimine ara vermeyen ve babasına ait aracın içerisinde ezberlerini sürdüren Kukur, hafızlık eğitimini büyük bir başarıyla tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "2024 Yılı 3. Dönem Hafızlık Sınavı"na katılarak "Hafızlık Belgesi"ni almaya hak kazanan Kukur, belgesini almanın sevincini yaşıyor.

Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan Kukur, şimdi ise kursta İslami ilimler ve Arapça eğitimi alıyor. Yıllardır hafız olmayı hedeflediğini ve hedefine ulaştığı için Allah'a şükür ettiğini söyleyen Kukur, hafız olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Kur'an- Kerim'i öğrenme ve ezberlemenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Kukur, engelli olmanın Kur'an- Kerim'i okumaya ve hafız olmaya "engel" olmadığını belirterek, 15 ay gibi kısa bir sürede Kur'an- Kerim'i ezberlediğini söyledi.

"Hiçbir engel hafız olmaya ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye engel değildir"

15 ayda hafızlığını tamamladığını belirten Kukur, "Hafızlık sınavına Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda girdim. Hafızlığa ilk olarak Ankara'da başladım. Daha sonra Gaziantep'e geldim ve Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda Ahmet Mansur hocamdan hafızlık eğitimi aldım. Allah'a şükürler olsun, hafızlığımı bitirdim. Emeği geçen bütün hocalarımdan Allah razı olsun. Küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim'i okurken çok güzel duygulara sahip oluyorum. Herkese hafızlığı ve Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye ederim. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizim kitabımızdır. Hiçbir engel hafız olmaya ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye engel değildir. Allah isteyene ve dileyene hafız olmayı nasip eder" dedi.

"Eğitimini tamamlayarak sınava girdi ve icazetini aldı"

Gaziantep İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü ve Hoşgör Fatih Kur'an Kursu hocası Ahmet Mansur, Yusuf Kukur'un, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi ve ezberlemeyi çok istediğini ifade ederek, "Engelli kardeşlerimize hizmet ediyoruz. İl ve ilçe müftülüklerimizin mihmandarlığında bütün engelli kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim'i, İslam dinini öğretmeye çalışıyoruz. Onlara manevi olarak rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Şu anda Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda görme engelli kardeşlerimize hazırlık ve hafızlık olmak üzere sınıfımız var. Eğitimlerimize devam ediyoruz. Yusuf Kukur öğrencimiz de hafızlığını bitirmemişti, Ankara'dan bir hocamız kursumuza gönderdi. Allah'a hamd olsun Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'muzda hafızlığını tamamladı. Sınava girdi ve icazetini aldı. Şimdi ise İslami İlimler ve Arapça eğitimi alıyor. Kur'an-ı Kerim'in önce lafzını ezberledi, şimdi de manasını öğrenmeye çalışıyor" diye konuştu.

"Deprem yaşamamıza rağmen oğlum ile birlikte hafızlık eğitimine ara vermedik"

Oğlu hafız olduğu için çok mutlu olduklarını belirten baba Mustafa Kukur, "Biz büyük bir deprem yaşadık. Deprem yaşamamıza rağmen oğlum ile birlikte hafızlık eğitimine ara vermedik. Oğlum arabanın içerisinde hafızlık eğitimini sürdürdü ve ezberlerini arabanın içerisinde yapıyordu. Deprem olmasına rağmen hiçbir zaman eğitimi bırakmadık. Hafızlık eğitimine zor şartlara rağmen devam ettik. Allah'a şükürler olsun, bize bu günleri gösterdi. Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda, Ahmet Mansur'un vesilesiyle Allah kendisinden razı olsun oğlum hafız oldu. Emeği geçen tüm hocalarımızdan Allah razı olsun. Oğlum hafız olduğu için çok mutluyuz. Allaha herkese de böyle evlat nasip etsin. Biz oğlumuzla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP