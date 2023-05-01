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Görme engelli çocuklardan 'Şarkılı Türkülü Masallar' etkinliği

Görme engelli çocuklardan 'Şarkılı Türkülü Masallar' etkinliği

Yerel Haberler

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Şarkılı Türkülü Masallar' adlı etkinlikte görme engelli öğrenciler şarkılar söyleyip, hikayeler anlattı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Şarkılı Türkülü Masallar' adlı etkinlikte görme engelli öğrenciler şarkılar söyleyip, hikayeler anlattı.

Tepebaşı Belediyesi, anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen "Şarkılı Türkülü Masallar" adlı etkinlikte görme engelli 7-11 yaş arası çocuklar bir araya geldi. 23 Nisan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler, şarkılar söyleyerek hikayeler anlattı. Oyunda farklılıklar ile bir arada olmanın güzelliği, kendine değer, öz şefkat, arkadaşlık gibi temalar işlendi.

Etkinlik, katılımcıların alkışları ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

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