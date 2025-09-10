Haberler

Görme Engelli Aşık Mustafa, 50 Yıldır Darbuka Çalıp Türkü Söylüyor

Görme Engelli Aşık Mustafa, 50 Yıldır Darbuka Çalıp Türkü Söylüyor
Burhaniye'de yaşayan 73 yaşındaki görme engelli Mustafa Kürcen, 50 yıldır darbuka çalıp türkü söyleyerek geçimini sağlıyor. Aşık Mustafa olarak tanınan Kürcen, müziğiyle hem kendi gönlünü eğlendiriyor hem de çevresindeki insanlara neşe katıyor.

Burhaniye ilçesinde, görme engelli Mustafa Kürcen, 50 yıldır darbuka çalıp türkü söyleyerek geçimini sağlıyor. İvrindi'nin kırsal Kocaoba Mahallesinden gelen 73 yaşındaki Kürcen, çalıp söylerken bazı vatandaşlarda, oyunları ile ona eşlik ediyorlar.

İvrindi ilçesine bağlı Kocaoba Mahallesinde oturan 2 çocuk babası Mustafa Kürcen, Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde sokaklarda darbuka çalıp türkü söylerken, vatandaşlarda ona destek oluyor. 50 seneden beri darbuka çaldığını söyleyen Kürcen, kendisini Aşık Mustafa diye tanıtıyor. Darbuka çalmaya sevdiğini kaydeden Mustafa Kürcen, "Aşık Mustafa derler bana. 50 yıldır aşağı, yukarı gezerim. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe yavaş yavaş yollarda kendi kendime çalar söyler, gönlümü eğlerim. Ne yapayım. Peki canım sıkıldığı zaman senin de mesela gözlerin görmese yani ne yaparsın. Otururken yorulursun, üzülürsün. Ama, ben üzülmekten ise işte bu darbukayı aldım mı elime üzüntü kalmıyor. Darbuka çalmayı ve türkü söylemeyi seviyorum" dedi. Erdoğan Karlı da," Mustafa amca Pazartesi günleri bizim Burhaniye Pazarına gelir. Darbukasıyla, sesiyle şarkı söyler. Vaktini böyle geçirir. İnsanlarda ona öyle yardımcı olur. Gözleri görmüyor. Yıllardır kendisini severiz sayarız" diye konuştu. Hasan Özavcı ise, "Buralarda engelli Aşık Mustafa ağabeyi tanımayan yoktur. Kendini sanatıyla insanlara kabul ettiriyor. Çok iyi bir insan. Halkın sevdiği saydığı bir kişilik" dedi. - BALIKESİR

