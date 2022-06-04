Görme engelli aşçıdan zeytinli köfte - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görme engelli aşçıdan zeytinli köfte

İhlas Haber Ajansı - Emrah Elmas - Yerel
 - Güncelleme:

Görme engelli aşçıdan zeytinli köfte Özellikle görme engelliler için bir çok aktivite ve farkındalık projeleri yapan görme engelli Şef Namık Tuncel, köfteye farklı bir bakış açısı kazandırarak zeytinli köftelerini müşterilerine sunmaya başladı.

Görme engelli aşçıdan zeytinli köfte

BALIKESİR - Özellikle görme engelliler için bir çok aktivite ve farkındalık projeleri yapan görme engelli Şef Namık Tuncel, köfteye farklı bir bakış açısı kazandırarak zeytinli köftelerini müşterilerine sunmaya başladı.

Köftenin Türkiye'de çok sevildiğini ifade eden Tuncel, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokak yemekleri karavanında bölgeye has lezzetleri sunmaya gayret ederken zeytin ve zeytinyağı kullanımına özellikle önem verdiğini ifade etti.

Görme engelli olmasına rağmen yemeklere faklı bakış açıları katarak yöre lezzetleri harmanlayan Şef Namık Tuncel "Temelde ben karavanımda sokak yemekleri, farklı lezzetler, güzel yemekler yapmaya çalışıyorum. Ayvalık denildi mi ilk akla gelen zeytin ve zeytinyağıdır. Türk Mutfağı çok zengin bir mutfak. Ama biz yöresel ürünleri kullanarak zeytinli köfteler yapmaya başladık. Bunları yaparken de vatandaşın damak zevkine hitap ettik. Baktı çok hoşlarına gitti. Daha sonra biz bunu menüye aldık. O günlerden beri de zeytinli köfteler yapıyorum."dedi.

Zeytinli köfte özellikle yerli ve yabancı turistlerin sokak lezzetlerini keşif etmesinde farklı bir deneyim olarak ilgi çekiyor.

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title