Görme Engeline Rağmen Okumaktan ve Üretmekten Vazgeçmiyor

Görme Engeline Rağmen Okumaktan ve Üretmekten Vazgeçmiyor
Güncelleme:
Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Sema Kol, doğuştan görme engelli olmasına rağmen kitap okumaktan ve örgü örmekten vazgeçmiyor. Ürettiği atkı ve bereleri, yoksul çocuklara ücretsiz olarak gönderiyor. Sema Kol'un hayata olan bu bağlılığı, çevresindekilerin takdirini topluyor.

Eskişehir'de 70 yaşındaki Sema Kol, görme problemine rağmen kitap okumaktan ve örgü örmekten vazgeçmiyor. Kol, ördüğü atkı ve bereleri ise yurdun çeşitli noktalarındaki yoksul çocuklara ücretsiz gönderiyor.

Doğuştan görme engelli olan Sema Kol'un sadece sol gözü kısıtlı olarak görüyor. Sağ gözü hiç görmeyen Kol, sıkı bir şekilde bağlı olduğu ve yıllardır vazgeçmediği hobileri ile becerilerini koruyor. Boş zamanlarını kitap okuyarak geçiren yaşlı kadın, bazı aylar 20 kitap bitirdiğini belirtti. Ayrıca örgü ile de uğraşan Sema Kol'un el emeği göz nuru ürettiği atkı ve bereler, kızı aracılığıyla yurdun çeşitli noktalarındaki yoksul çocuklara ücretsiz olarak gönderiliyor. Ağır bir hastalıkla da mücadele eden Kol'un hayata olan bu bağlılığı, görenlerin takdirini topluyor.

"Gerekirse gözümün içine sokuyorum, yine yapıyorum"

Küçüklüğünden beri görme engelli olduğunu anlatan Sema Kol, "Sol gözüm ameliyatlı, sağ gözüm hiç görmüyor. Sadece sol gözümle biraz görebiliyorum. Zamanla o da görmemeye başladı. Kendim dışarı çıkamıyorum, doktorlar müsaade etmiyor. Gözümden dolayı çekiniyorum, gidemiyorum. Kitap okumak ve örgü örmek benim birinci hobim. Görmememe rağmen bırakmıyorum. Gerekirse gözümün içine sokuyorum, yine yapıyorum. Çaba göstermeye devam ediyorum. Bütün yazarları, bütün kitapları okumaya çalışıyorum. Bir ayda 20 kitap okuduğum olmuştur. Her çeşidinden okurum. Nerede bir yazar bulsam, oradan kitap aldırıyorum. Hiç ayırt etmem. Kızlarımdan, çocuklarımdan da rica ediyorum; ellerinden geldiği kadar bana kitap getiriyorlar" dedi.

"Görme engelli olmama rağmen okumaya ve üretmeye devam ediyorum"

Büyük bir zaman ayırdığı örgü hobisine de değinen Kol, sözlerine şöyle devam etti:

"Şapka yapıyorum, sabunluk yapıyorum, şiş işleriyle uğraşıyorum. Tığ işi yapamıyorum, görmediğim için zor oluyor. Geceleri 1 saat kadar uyurum, her saat başı kalkarım. Gece dahi oturup örgü örerim. Bu örgüler köylere maddi karşılık olmadan gönderiliyor. Okumayı da herkese tavsiye ederim. Hem el bakımından hem beyin bakımından çok faydalı bir şey. Eller, bilekler çalışıyor; aynı zamanda bilgi olarak da çok şey öğreniyorsun. İnsanlar beni görünce şaşırıyorlar, 'Görme engelli olduğu halde okumaya, örmeye çalışıyor' diyorlar. Evet, görme engelli olmama rağmen okumaya ve üretmeye devam ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
