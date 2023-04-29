Görevi kötüye kullandığı iddia edilen usta öğreticiler hakkında tutanak tutuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan iki kursta, iki usta öğretici hakkında; görev yaptıkları halde kurslara herhangi bir kursiyerin katılmaması nedeniyle kafeteryada mesai saatlerini tamamladıkları iddiasıyla tutanak tutuldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan iki kursta, iki usta öğretici hakkında; görev yaptıkları halde kurslara herhangi bir kursiyerin katılmaması nedeniyle kafeteryada mesai saatlerini tamamladıkları iddiasıyla tutanak tutuldu.

İddialara göre, Çaycuma İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından, İlçe Halk Eğitim Müdür Yardımcısı R.K.'nin kontrol ve onayıyla usta öğretici F.R. ile L.Y.'ye kurs açıldığı öğrenildi. Çaycuma Kültür Merkezi 'nde açılan kurslarına giden usta öğreticiler F.R. ve L.Y., herhangi bir kursiyerlerin kursa gelmemesi ve kapısı hiç açılmayan kursların usta öğreticilerinin kafeteryada zaman geçirmesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün rutin denetim ve kontrolüne takıldı.

Kursa hiç katılmayacak kursiyerlerin kursa nasıl, neden, ne niçin kayıt edildiği, halk eğitim merkezince açılan kursların kursları açan yetkililerce takibinin neden yapılıp yapılmadığı yönünde inceleme başlatıldığı öne sürüldü.

Denetim sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından usta öğreticiler F.R. ile L.Y.'ye tutanak tutulduğu öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nce herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı, haksız kazancın geri alınıp alınmayacağı ve nasıl bir ceza uygulanacağı konusunda açıklama yapılmadı. - ZONGULDAK