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Görev Sırasında Sokak Hayvanlarını Besleyen Çalışanlar Takdir Topladı

Görev Sırasında Sokak Hayvanlarını Besleyen Çalışanlar Takdir Topladı
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Kütahya'nın Gediz ilçesindeki İlçe Özel İdare Müdürlüğü çalışanları Kudret Alten ve Süleyman Büyükkahraman, sokak hayvanlarını besleyerek köy halkının beğenisini kazandı. Yıllardır sokak hayvanlarıyla ilgilenen ekip, kendi imkanlarıyla mama ve yiyecek tedarik etmektedir.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Özel İdare Müdürlüğü çalışanları Kudret Alten ve Süleyman Büyükkahraman, görevleri sırasında sokak hayvanlarını besleyerek takdir topladı. Yunuslar Köyü'nde çöp toplama görevini yerine getiren ekip, sokak köpeklerinin beslenmesine de katkı sağlayarak hayvansever tutumlarıyla köy halkının övgüsünü kazandı.

Yaklaşık 10 yıldır İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nde görev yapan Kudret Alten, köylerde çalışırken sokak hayvanlarıyla karşılaştıklarını ve onları düzenli olarak beslediklerini ifade etti. Alten, "Biz köye girdiğimiz anda aracımızı tanıyıp peşimize takılıyorlar. Yıllardır birçok köyümüze gidiyoruz. Gittiğimiz köylerde sokak hayvanlarıyla mutlaka karşılaşıyoruz. Çöplerden çıkardığımız sağlam yiyecekleri bu dostlarımızla paylaşıyoruz. Ancak bazen yeterli yiyecek bulamadığımızda cebimizden mama, ekmek veya süt alarak onları doyuruyoruz" dedi.

Görevleri sırasında hayvan sevgisiyle hareket eden Kudret Alten ve Süleyman Büyükkahraman, sadece çöplerden çıkan yiyecekleri paylaşmakla kalmayıp, kendi imkanlarıyla mama ve yiyecek tedarik ederek sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunuyorlar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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