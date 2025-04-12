CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede
Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Kar ve soğuk kentin bel kemiğini vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik

Kentin bel kemiğine büyük darbe: Mahsulün tamamını kaybettik
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Gönüllülüğün Dijital Hali Projesi Çaycuma'da Gerçekleştirildi

Gönüllülüğün Dijital Hali Projesi Çaycuma'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erasmus+ programı çerçevesinde, Türk Ulusal Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen 'Gönüllülüğün Dijital Hali' Projesi, gençlik liderlerini dijital gönüllülük konusunda bir araya getirdi. Proje, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirildi.

Erasmus+ programı kapsamında, Türk Ulusal Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Gönüllülüğün Dijital Hali" Projesi, 7-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirildi.

Çaycuma Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen projeye Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Türkiye'den gençlik liderleri katıldı. Bir hafta süren programda, gönüllülüğün dijital dünyadaki yeri ve etkisi üzerine çeşitli atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlendi.

Gençlik liderleri, eğitimlerin yanı sıra Çaycuma'nın tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret ederek yerel kültürü yakından tanıma fırsatı buldu. Proje, kültürel etkileşimi artırırken dijital gönüllülük alanında uluslararası iş birliklerini de teşvik etti.

Erasmus+ projeleri, gençlerin dijital becerilerini geliştirmelerine katkı sunarken, kültürler arası anlayışı güçlendirmeyi ve gönüllülük ruhunu yaygınlaştırmayı amaçlıyor. - ZONGULDAK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.