Gönüllüler, Mescid-i Aksa'da ibadet edenleri sıcaktan korumak için üzerlerine su sıktı

Filistin'de bir grup gönüllü, Mescid- Aksa'da ibadet edenleri sıcaktan korumak için üzerlerine su püskürttü.

Filistin'de Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son Cuma namazı kılındı. Namaz sırasında bir grup gönüllü, havanın sıcak olmasından dolayı ibadet edenlerin üzerine su sıktı. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi'ne göre, yaklaşık 160 bin Müslüman, İsrail polisi tarafından uygulanan katı önlemlere rağmen kutsal Mescid-i Aksa'da namazını kıldı.

İsrail polisi, cami kapılarında sıkı askeri önlemler aldı ve çok sayıda Filistinlinin girişini engelledi. - KUDÜS

İhlas Haber Ajansı / Yerel