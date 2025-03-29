Gönüllü Öğretmenlerden 800 Depremzede Çocuğa Bayram Sevincı

Gönüllü öğretmenler, Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde toplam 800 depremzede ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet alarak bayram sevincine ortak oldu.

Gönüllü öğretmenler Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, İstanbul ve Şırnak'ta depremzede ailelerin çocukları ile yetim çocuklara bayramlık elbise aldı. Zorlu yaşam şartlarıyla mücadele eden çocukların yüzünü güldürmek amacıyla yürütülen bu anlamlı çalışma, büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Gönüllü öğretmenlerden İsa Kösen, "Bu bayram, başta depremzede çocuklarımız olmak üzere, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yetim ve dezavantajlı ailelerin çocuklarını sevindirmek için bir araya geldik. Yaklaşık 800 çocuğumuzun bayramlıklarını temin ederek mutluluğuna ortak olduk. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm gönüllü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle gönüllü öğretmenlerimiz, organizasyon sürecinde büyük fedakarlık gösterdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de sosyal sorumluluk projelerimizi daha da genişleterek devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi. - ŞIRNAK