Gönüllü öğretmenler depremzede öğrenciler için seferber olmaya devam ediyor

Kastamonu'da görev yapan öğretmenler, depremden etkilenen çocuklara destek sağlamak için gönüllü olarak Hatay'a gitti.

Kastamonu'da görev yapan 17 öğretmen, konteyner ve çadır kentlerde görev almak üzere Hatay'a gitti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da görevlendirilecek olan öğretmenler, konteyner ve çadır kentlerde lise ve yükseköğretim için sınavlara hazırlanan öğrencilere destek eğitimleri verecek. Öğretmenler kurslarda öğrencilere psikososyal destek de sağlayacak.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İkinci kafileyi Hatay'a uğurladıklarını ifade eden Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Cihan Gülgü, "Ekiplerimiz bilimsel etkinliklerin yanı sıra ölçme ve değerlendirme işlerini gerçekleştirecek. İl Kafilemizde 42 öğretmenimizi göndermiştik. İkinci kafilemizde ise 17 öğretmenimizi Hatay'a uğurluyoruz. Öğretmenlerimiz bölgede bulunan çadırkentlerde bulunan öğrencilere çeşitli kurslar, sınavlara hazırlık, normal eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alma, öğrencilerle sosyal aktivitelerde bulunma ve bilimsel etkinlikler gibi çok çeşitli faaliyetlerde bulunacaklar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem bölgesinde bulunan öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden mahrum kalmaması ve öğrencilerin dezavantajlı duruma düşmemesi için çeşitli önlemler aldığını hatırlatan Gülgü, "İllere gönüllü olarak çağırılara çıkıldı. Kastamonu ilimizden de orana vurulduğunda en fazla gönüllü öğretmenlik başvurusu yapan illerden biri haline geldik. Yaklaşık 100 öğretmenimiz gönüllü oldu. İlk kafileyi göndermiştik. Bu da ikinci kafile. Hatay'daki ihtiyacın devam etme durumuna göre ilerleyen haftalarda öğretmenlerimiz gönüllü olarak Hatay'a gitmeye devam edecekler" diye konuştu. - KASTAMONU